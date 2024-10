Ta aplikacja to nie powód do żartów. To użyteczne narzędzie

W programie MS Paint można teraz bezpłatnie korzystać z zaawansowanych funkcji AI, takich jak wypełnianie i wymazywanie generatywne.

Microsoft Paint to jednak ikona

Microsoft Paint długo uchodził za marną kopię kultowego Mac Painta z 1984 roku. Powstał w 1985, jako część systemu Windows 1.0 , i od tego czasu ewoluował, zmieniając się najpierw w znienawidzoną aplikację, a potem uwielbiane źródło memów. W trakcie całej swojej podróży stał się jednak ikoną samą w sobie, co przyczyniło się do tego, że firma postanowiła przerobić go w potężny edytor obrazów. Teraz jest obsługiwany nie dość, że jest dostępny na systemie Windows 11 i CoPilot+ PC, to jeszcze obsługiwany przez sztuczną inteligencję.

Najnowsza aktualizacja MS Paint

Najnowsza aktualizacja Painta firmy Microsoft wprowadza kluczowe narzędzia AI, takie jak Generatywne wypełnianie i Generatywne wymazywanie. Większość z nas ich używa, jeśli chodzi o edycję obrazów. Zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom łatwą modyfikację obrazów poprzez proste zaznaczanie obszarów do zmiany. Wszystkie zmiany można dokonać za pomocą jednego kliknięcia lub kliku słów.

Dzięki dodaniu generatywnego wypełniania i generatywnego wymazywania możesz edytować i zmieniać obrazy z większą precyzją i swobodą twórczą.

— mówi Microsoft w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Microsoft zaprezentował kilka nowych funkcji AI dla swoich zaktualizowanych systemów operacyjnych, które obejmują również moduł zwiększania rozdzielczości zaprojektowany w celu zwiększenia obrazów do 8 razy ich pierwotnego rozmiaru i ulepszenia starych, niskiej rozdzielczości i zdjęć "do obrazów wysokiej jakości bez obaw, że będą wyglądać rozmazane lub rozpikselowane”.

Wszystkie te funkcje AI działają w chmurze bezpłatnie dla użytkowników.

Zobacz: Microsoft Paint dostanie nową funkcję. Idzie prawdziwa rewolucja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: fastcompany.com