Kalendarz Google znów działa offline, wystarczy Chrome

Gogole wychodzi naprzeciw tym, którzy nie zawsze mają dostęp do stabilnego połączenia z internetem. Kalendarz Google może działać offline, jeśli zostanie uruchomiony w przeglądarce Google Chrome.

Oczywiście nawet Google nie przeskoczy braku połączenia z internetem. Jednak po wejściu na stronę z kalendarzem w takiej sytuacji nie zobaczymy komunikatu o błędzie, ale ostatnią zapisaną kopię kalendarza. Aplikacja pokaże wszystkie przyszłe plany oraz 4 minione tygodnie. W tym widoku nie będzie przypomnień i listy zadań.

Możliwość pracy offline trzeba najpierw włączyć samodzielnie w ustawieniach kalendarza. Będzie dostepna dla korzystających z usług Google w pakietach: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education oraz klientów nonprofit.

Nowa funkcja kalendarza jest wprowadzana stopniowo, zobaczymy ją najpóźniej w połowie lutego. Klienci biznesowi mają możliwość centralnego sterowania tą funkcją przez administratora przestrzeni roboczej.

