Tysiące osób nie wiedzą, co robić. Padła kluczowa aplikacja

Tysiące osób przyszły dziś do pracy i nie wiedzą, co mają robić. Jak to możliwe? Jira padła.

Wiele osób nie było w stanie skorzystać z aplikacji firmy Atlassian do zarządzania procesami, a co za tym idzie, nie mieli dostępu do przydzielonych sobie zadań (ticketów), problemów do rozwiązania i błędów do naprawienia. Bez tego właściwie nie wiadomo, za co się zabrać.

To nie Ty, to Jira

Logujący się do aplikacji Jira widzą różne błędy. Niektórzy użytkownicy zgłaszają błąd 503 „usługa niedostępna” przy wchodzeniu na stronę. W większości przypadków jednak pojawia się komunikat z kodem błędu aplikacji i poleceniem, by odświeżyć stronę.

Awaria dotknęła aplikacje Jira Work Management, Jira Software, Jira Service Management i Jira Product Discovery. Atlassian poinformował, że zidentyfikował przyczynę awarii i pracuje nad jej usunięciem. Raporty o błędach pochodzą z różnych stron świata, także z Polski.

W chwili pisania artykułu problemy z Jirą trwały już niemal trzy godziny. Na pewno nie jest to dobry dzień dla firmy Atlassian. Wcześniej informowaliśmy o rzekomym wycieku danych z innej aplikacji, należącej do tej firmy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Owlie Productions / Shutterstock

Źródło tekstu: BleepingComputer