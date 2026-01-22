Google AI Mode prześwietli twoje życie. Zajrzy do Gmaila i Zdjęć

Wyszukiwarka połączy kropki za Ciebie

Opcja "Personal Intelligence" trafia bezpośrednio do trybu AI Mode w wyszukiwarce. Wcześniej była testowana w samym Gemini, ale teraz integracja wchodzi na wyższy poziom. System połączy fakty z Internetu z Twoim cyfrowym życiem, wykorzystując dane z poczty i galerii.

Mechanizm ten opiera się na pełnym kontekście, ale wymaga dobrowolnej zgody użytkownika. Dzięki temu system nie musi zgadywać Twoich potrzeb, lecz korzysta z historii aktywności. Odpowiedź na zadane pytanie przestaje być zwykłą listą linków, a staje się precyzyjną wskazówką.

Osobisty doradca w kieszeni

Google podaje taki przykład: planujesz wyjazd i szukasz kurtki, a AI sprawdza twojego Gmaila. Znajduje bilet do Chicago na marzec, więc łączy cel podróży z prognozą pogody. System zasugeruje model Twojej ulubionej marki, bo zna też historię Twoich zakupów.

Równie ciekawie wygląda planowanie czasu wolnego dla rodziny. System może przeanalizować zdjęcia z poprzednich wakacji, by wyczuć Wasz styl. Jeśli zobaczy dużo ujęć z lodami, w nowym mieście poleci słynną lodziarnię zamiast "nudnego" muzeum.

Bezpieczeństwo i model Gemini 3

Google uspokaja w kwestii prywatności, tłumacząc zasady działania modelu Gemini 3. Firma podkreśla, że nie trenuje swojej sztucznej inteligencji na bazie Twoich prywatnych maili czy biblioteki zdjęć. Twoje dane nie służą do ulepszania algorytmów dla innych.

Informacje z Gmaila są przetwarzane wyłącznie w czasie rzeczywistym, w momencie obsługi danego zapytania. Model uczy się ewentualnie na podstawie Twoich reakcji na wyniki. Cała integracja jest opcjonalna i można ją w każdej chwili wyłączyć.

To wciąż tylko eksperyment

Warto pamiętać, że funkcja "Personal Intelligence" jest w fazie eksperymentalnej. System może czasem źle połączyć fakty lub nie zrozumieć kontekstu maila. Jeśli rekomendacja będzie nietrafiona, użytkownik może ją łatwo skorygować.