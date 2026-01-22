Aplikacje

Google AI Mode prześwietli twoje życie. Zajrzy do Gmaila i Zdjęć

Wyszukiwarka Google zyskała właśnie potężne narzędzie do personalizacji. Tryb AI Mode połączy ogólną wiedzę z sieci z Twoimi prywatnymi danymi. Nowa funkcja zajrzy do Gmaila i Zdjęć, by lepiej Ci doradzić.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google AI Mode prześwietli twoje życie. Zajrzy do Gmaila i Zdjęć

Wyszukiwarka połączy kropki za Ciebie

Opcja "Personal Intelligence" trafia bezpośrednio do trybu AI Mode w wyszukiwarce. Wcześniej była testowana w samym Gemini, ale teraz integracja wchodzi na wyższy poziom. System połączy fakty z Internetu z Twoim cyfrowym życiem, wykorzystując dane z poczty i galerii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mechanizm ten opiera się na pełnym kontekście, ale wymaga dobrowolnej zgody użytkownika. Dzięki temu system nie musi zgadywać Twoich potrzeb, lecz korzysta z historii aktywności. Odpowiedź na zadane pytanie przestaje być zwykłą listą linków, a staje się precyzyjną wskazówką.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2932W 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2932W 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Północ
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Północ
0 zł
6199 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199 zł
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-R7161W 16" IPS 165Hz Ryzen AI 9 HX370 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608WI-R7161W 16" IPS 165Hz Ryzen AI 9 HX370 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 DLSS 3 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
9599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9599.99 zł
Advertisement

Osobisty doradca w kieszeni

Google podaje taki przykład: planujesz wyjazd i szukasz kurtki, a AI sprawdza twojego Gmaila. Znajduje bilet do Chicago na marzec, więc łączy cel podróży z prognozą pogody. System zasugeruje model Twojej ulubionej marki, bo zna też historię Twoich zakupów.

Równie ciekawie wygląda planowanie czasu wolnego dla rodziny. System może przeanalizować zdjęcia z poprzednich wakacji, by wyczuć Wasz styl. Jeśli zobaczy dużo ujęć z lodami, w nowym mieście poleci słynną lodziarnię zamiast "nudnego" muzeum.

Bezpieczeństwo i model Gemini 3

Google uspokaja w kwestii prywatności, tłumacząc zasady działania modelu Gemini 3. Firma podkreśla, że nie trenuje swojej sztucznej inteligencji na bazie Twoich prywatnych maili czy biblioteki zdjęć. Twoje dane nie służą do ulepszania algorytmów dla innych.

Informacje z Gmaila są przetwarzane wyłącznie w czasie rzeczywistym, w momencie obsługi danego zapytania. Model uczy się ewentualnie na podstawie Twoich reakcji na wyniki. Cała integracja jest opcjonalna i można ją w każdej chwili wyłączyć.

To wciąż tylko eksperyment

Warto pamiętać, że funkcja "Personal Intelligence" jest w fazie eksperymentalnej. System może czasem źle połączyć fakty lub nie zrozumieć kontekstu maila. Jeśli rekomendacja będzie nietrafiona, użytkownik może ją łatwo skorygować.

Obecnie nowość jest wdrażana w ramach programu Google Labs w USA. Dostęp do niej mają subskrybenci płatnych planów AI korzystający z języka angielskiego. Funkcja działa wyłącznie na kontach prywatnych i nie obejmuje usług Workspace.

Image
telepolis
gmail Google sztuczna inteligencja wyszukiwarka Google Zdjęcia Google Wyszukiwarka Google z AI Personal Intelligence Google AI Mode
Zródła zdjęć: Mawaddah F / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google