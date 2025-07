Google Chrome zniknie z telefonów? Chce tego Perplexity

Comet AI — przeglądarka zintegrowana z wielomodalną sztuczną inteligencją

Comet to przeglądarka internetowa z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją, która umożliwia nie tylko tradycyjne przeszukiwanie sieci, ale przede wszystkim wykonywanie złożonych zadań na żądanie użytkownika . Przykładowo, Comet potrafi automatycznie zarezerwować stolik w restauracji, porównać oferty sklepów, uporządkować kalendarz czy podsumować korespondencję e-mailową – wszystko bez konieczności ręcznego wykonywania kolejnych kroków przez użytkownika.

W swoim założeniu Comet pełni rolę inteligentnego asystenta, przejmującego na siebie rutynowe czynności. Obecnie przeglądarka funkcjonuje w wersji beta na komputerach, a dostęp do niej uzyskała niewielka grupa testerów oraz subskrybenci najwyższego pakietu Perplexity (200 dolarów miesięcznie). Perplexity jednak bez problemu odpuści wysokie opłaty, jeśli będzie mogło wygodnie rozgościć się na rynku mobilnych przeglądarek.

Google ma pozycję dominującą, Apple i Samsung daleko w tyle

Dominacja Google Chrome na rynku przeglądarek mobilnych – obecnie około 70% udziału – sprawia, że przekonanie producentów smartfonów do zmiany domyślnej przeglądarki nie będzie łatwym zadaniem . Apple oraz Samsung ze swoimi rozwiązaniami (Safari, Samsung Browser) kontrolują kolejne 24%. Wyzwaniem, do którego przyznaje się CEO Perplexity AI Aravind Srinivas, jest tzw. „stickiness”: użytkownicy z reguły zostają przy domyślnie zainstalowanych aplikacjach.

Sukces ewentualnych negocjacji może oznaczać, że Comet trafi do „dziesiątek, a nawet setek milionów” użytkowników już w 2026 roku, znacząco zwiększając rozpoznawalność narzędzi Perplexity AI i ich wykorzystanie na co dzień.

Pierwsze kroki już za Perplexity, krążą plotki o Samsungu

Pierwsza współpraca mobilna została już wdrożona. Perplexity jest już preinstalowany na telefonach Motoroli, począwszy od serii Edge 60. To jednak sama aplikacja AI, z dodanym 3-mies. Perplexity Pro gratis, a nie jeszcze przeglądarka Comet AI.

Nie da się ukryć, że to właśnie koreański gigant jest potencjalnie najłakomszym kąskiem dla Perplexity . O ile jednak pozostali producenci ze świata Androida nie forsują jakoś specjalnie własnych przeglądarek, o tyle już Samsung Browser ma silną pozycję i doceniają go użytkownicy.

Bardziej prawdopodobne wydaje się w tej sytuacji wdrożenie elementów Comet AI do Samsung Browser niż wymiana własnego produktu na dostarczany przez zewnętrzny podmiot.

Co wyróżnia całe to Perplexity?

Perplexity to zaawansowana platforma sztucznej inteligencji, która działa jako wyszukiwarka internetowa i asystent oparty na dużych modelach językowych. Dokładnie tak — to nie jest jeden model językowy, jak u konkurencji, lecz cały pakiet. Perplexity, po rozpoznaniu problemu użytkownika, dobiera optymalne modele do wykonania danego zadania.