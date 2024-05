Google Chrome: Jak pozbyć się sztucznej inteligencji?

W nowej funkcji Google AI od Gemini, nie ma przycisku "Wyłącz". Jest ona zaimplementowana odgórnie i włącza się domyślnie, skazując nas poniekąd na korzystanie z osiągnięć sztucznej inteligencji.

Zamiast "Wyłącz" znajdziemy "Sieć", a pod nazwą "Więcej" tuż obok "Obrazów" i "Wiadomości", ukryty rząd przycisków, wyglądających niczym karty folderów. Przeszukanie nowej karty "Sieć" zaowocuje wyświetleniami stron z wynikami, jak to było do tej pory. Tu się nic nie zmienia.

We’re making the Gemini app more multimodal, agentive and intelligent — a helpful and personal AI assistant that can tackle complex tasks and take actions on your behalf. Learn more about the Gemini updates announced at #GoogleIO ↓ https://t.co/dgZZIKT5Iy