Google Chrome. Bezużyteczna funkcja dostała nowy cel

Google Chrome dopiero niedawno otrzymał „tryb czytania”, który pozwala zapoznać się z artykułem bez elementów ozdobnych stron, rozpraszających uwagę i multimediów. Nie dość, że Google bardzo długo był za konkurencją, to jeszcze wprowadzony w Chrome tryb czytania jest, lekko mówiąc, bezużyteczny. Podczas gdy konkurencja prezentuje w karcie przeglądarki artykuł zupełnie tak, jak wyglądałby wydrukowany, pozwala zmienić jego wygląd i fonty, Google Chrome otwiera go w pasku z boku głównego widoku.

Prawdopodobnie jednak Google wcale nie chce, byśmy czytali artykuły bez reklam i rozpraszaczy. Celem istnienia trybu czytania w Google Chrome jest… odsłuchiwanie tekstów. W testowej wersji desktopowego Google Chrome w kanale Canary pojawił się przycisk odtwarzania, który uruchamia syntezator mowy. Przycisk ten znajduje się na górze panelu z artykułem w „trybie czytania”. To mało prawdopodobne, ale można przypuszczać, że ten tryb powstał raczej dla syntezatora mowy niż dla użytkowników.

Chrome for desktop will also have the option to "read aloud" articles, the initial implementation of this feature (in the Canary version) is pretty basic but it works, in this link you can see a video with the feature in action:https://t.co/UMAzrWKaWo

