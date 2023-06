Discord wprowadza zmiany. Twórcy sprzedadzą wirtualny produkt

Discord umożliwi twórcom treści nowe sposoby na zarobienie pieniędzy na skupiających się wokół nich społecznościach graczy.

Discord jest najpopularniejszym komunikatorem głosowym dla graczy i aktualnie często zastępuje niegdyś popularne fora. Na platformie zrzeszają się fani i sympatycy danej tematyki, gry lub konkretnego twórcy treści. Dzięki temu kontakt na linii twórca-fan jest prostszy niż kiedykolwiek. Okazuje się, że Discord będzie chciał wykorzystać tę relację do wyciągnięcia większych pieniędzy od użytkowników platformy.

Discord stwarza nowe możliwości zarobku dla twórców treści

Już niedługo twórcy treści będą mieli dodatkowy sposób na zarobienie pieniędzy na zrzeszonych wokół siebie społecznościach. Discord po części stanie się marketem i umożliwi sprzedaż wirtualnych przedmiotów. Mowa tu o rzeczach typu poradniki do gier, ebooki z przepisami, czy cyfrowe tapety.

Zmiany zostały zapowiedziane we wtorek na oficjalnym blogu Discorda przez Dereka Yanga. Nowe płatne materiały do pobrania i sklep serwerowy umożliwią twórcom treści jeszcze łatwiejszy zarobek na swoich społecznościach.

To jednak nie wszystko, co Discord ma w zanadrzu. Już wkrótce pojawią się również serwerowe subskrypcje. Twórca kanału dostanie możliwość tworzenia treści schowanych za paywallem. Subskrypcje dzielą się na różne kategorie, a najtańsza to "Supporter" i będzie kosztować 3,99 dolarów. Z kolei najdroższa to "Super Supporter" w cenie 9,99 dolarów.

Zobacz: Google Chrome poszedł po rozum do głowy. Wraca z ważną funkcją

Zobacz: Mapy Google nabiły Polaków w butelkę. Setki wkurzonych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: photo_gonzo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Discord