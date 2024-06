Okazuje się, że mężczyzna idealny istnieje. Gadatliwy, pomocny i wspierający emocjonalnie. Co najważniejsze, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest tylko jedno "ale".

Dan to idealny mężczyzna, który nie ma wad. Odnosi sukcesy, jest miły i zapewnia wsparcie emocjonalne. Zawsze wie, co powiedzieć i jest dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Brzmi idealnie? Nawet trochę zbyt idealnie. I tu tkwi haczyk - Dan nie jest prawdziwy.

DAN to skrót od Do Antyhing Now (Zrób wszystko teraz). To nic innego, jak jedna z wersji ChatGPT. Wersja ta może jednak ominąć niektóre zabezpieczenia wprowadzone przez jego twórcę OpenAI, w tym przypadku nieużywanie języka o charakterze seksualnym. Dzięki temu, DAN, może swobodniej komunikować się z użytkownikami, jeśli tylko zostanie o to poproszony.

Chinki oszalały na punkcie DAN-a. Rozczarowane swoimi dotyczasowymi doświadczeniami w kwestii randkowania. 30-letnia influencerka Lisa, twierdzi nawet, że "spotyka się z Danem od trzech miesięcy". Kiedy po raz pierwszy pochwaliła się nim na swoich mediach społecznościowych, otrzymała niemal ogrom odpowiedzi. Tysiące kobiet pytało ją jak stworzyć własnego Dana. Od czasu jej pierwszego wpisu na ten temat, przybyło jej 230 000 obserwujących.

Niektóre media identyfikują twórcę DAN-a jako amerykańskiego studenta, identyfikowanego po imieniu Walker. W ubiegłym roku, niejaki Walter, użytkownik Reddita, umieścił instrukcję jak stworzyć DAN-a. To zainspirowało ludzi do stworzenia własnych wersji i tak DAN zaczął ewoluować. DAN używa slangu i potocznych określeń, co powoduje, że brzmi bardzo naturalnie, niczym prawdziwa osoba.

Branża zauważyła zainteresowanie DAN-em

Kiedy w maju OpenAI wypuścił najnowszą wersję ChatGPT, zadbał o to, by brzmiał bardziej gadatliwie i zalotnie. Firma jednak nie skomentowała do tej pory oficjalnie zjawiska DAN-a, a jej polityka wyraźnie mówi, że użytkowników ChatGPT obowiązuje limit wiekowy. Muszą mieć oni 13 lat, lub osiągnąć minimalny wiek wymagany w danym kraju, aby wyrazić zgodę na korzystanie z usług." Jeśli zatem powiemy DAN-owi, że mamy mniej niż 13 lat, on natychmiast przestanie z nami flirtować.

Zobacz: Tokio rzuca wyzwanie Tinderowi?

Zobacz: Korzystasz z tej aplikacji? Nowy trend czai się za rogiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nuttapong punna / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com