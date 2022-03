CorelDRAW Graphics Suite robi konkurencję programom dla fotografów

Corel wprowadził właśnie marcową aktualizację do swojego pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Z pewnością spodoba się ona osobom pracującym z dużymi zdjęciami, skorzystają też wszyscy chcący zdobyć nowe umiejętności.

CorelDRAW Graphics Suite z marcową aktualizacją dostał dwie ważne nowości. Po pierwsze, przyspieszona została edycja zdjęć, Po drugie, w programach z pakietu utworzone zostało środowisko edukacyjne. Ponadto aktualizacja wprowadza pakiet zmian sugerowanych przez użytkowników.

Szybsza edycja zdjęć w CorelDRAW

CirelDRAW Graphics Suite kojarzy się przede wszystkim z projektowaniem i grafiką wektorową, ale nie można zapominać, że są w nim także narzędzia do obróbki zdjęć. Marcowa aktualizacja wprowadza sporo usprawnień w tym zakresie. W programie Corel PHOTO-PAINT dodane zostały nowe, niedestruktywne wzorce dostosowania zdjęć. Można je nakładać na zdjęcia wielokrotnie, by uzyskać pożądane rezultaty. Cały proces jest szybszy dzięki nowemu oknu inspektora „Dopasowania”. Praca z nowym oknem będzie nawet 10-krotnie szybsza niż w poprzedniej wersji Corel PHOTO-PAINT.

Zobacz: CorelDRAW 2021: Praca zespołowa optymalna jak nigdy i tańsze licencje dla mniej wymagających

Dodatkowe filtry dopasowujące to nie koniec. Program Corela zyskał także nowe opcje edycji, dzięki którym można dostarczone filtry dalej edytować. Oczywiście jest też możliwość gromadzenia filtrów w katalogach, by zachować porządek.

Łatwiejsza nauka i inne nowości

Korzystający z pakietu CorelDRAW Graphics Suite mają teraz łatwiejszy dostęp do materiałów edukacyjnych. W oprogramowaniu zostało dodane spersonalizowane środowisko edukacyjne, gdzie będą pojawiać się wskazówki związane z konkretnym kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami. Można do nich uzyskać dostęp na dwa sposoby. Po pierwsze, wciąż obecna jest karta „Poznaj” z samouczkami o różnych poziomach trudności. Ponadto można skorzystać z inspektora „Dowiedz się”, gdzie materiały są podpowiadane na podstawie wykonywanych aktualnie działań i używanych narzędzi. To umożliwia lepsze poznawanie pakietu Corela „przy okazji” codziennej pracy.

Aktualizacja wprowadza także garść funkcji, o które prosili użytkownicy pakietu CorelDRAW. Na pierwszym miejscu są nowe możliwości eksportowania projektów. Zasoby można teraz eksportować także w formatach TIFF, SVG i EPS. Zmienił się też sposób zarządzania stronami. Teraz prezentacja strony, zmiana rozmiaru i dodawanie nowych stron powinno być bardziej intuicyjne. To możliwe po części dzięki zmianom w oknie dokowanym, które za to odpowiada. Są tu też nowoczesne szablony, które można dopasować do potrzeb konkretnego projektu.

Wisienką na torcie jest nowy sposób zbierania opinii o pakiecie CorelDRAW Graphics Suite. Corel ma nadzieję, że dzięki zbieraniu pomysłów od użytkowników i systemowi głodowania pakiet będzie idealnie pasował do potrzeb jego klientów.

Dostępność i ceny

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest dostępny dla systemów Windows, macOS i iPadOS, a także dla nowoczesnych przeglądarek internetowych. Programy zostały przetłumaczone na kilka języków, w tym na polski. Wraz z oprogramowaniem klienci otrzymują mnóstwo zasobów do wykorzystania w projektach: szablonów, fontów, zdjęć, grafik wektorowych i tak dale. Pakiet można kupić zarówno w modelu subskrypcyjnym, jak i jednorazowo:

cena subskrypcji wynosi 1 750 PLN za rok

cena detaliczna pakietu wynosi 3 499 PLN.

Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT. Ponadto Corel oferuje licencje zbiorowe, obsługę serwisową i możliwość wirtualizacji. Jest też osobna oferta dla instytucji edukacyjnych. Dla mniej wymagających użytkowników dostępny jest pakiet CorelDRAW Standard i CorelDRAW Essentials. Programy z pakietu można testować za darmo przez 15 dni.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Corel

Źródło tekstu: Corel