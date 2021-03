CorelDRAW 2021: Praca zespołowa optymalna jak nigdy i tańsze licencje dla mniej wymagających

Corel zapowiedział nową wersję CorelDRAW – kultowego już programu do tworzenia grafiki wektorowej, który wyznacza kierunek rozwoju branży. Tym razem jednak to branża wyznaczyła kierunek rozwoju najpopularniejszego produktu Corela. W wersji 2021 wprowadzone zostały między innymi świetne usprawnienia zdalnej pracy zespołowej.

CorelDRAW 2021 to wydanie skupiające się na optymalizacji pracy, w tym przede wszystkim pracy zdalnej. Jak wielu innych producentów oprogramowania Corel również szykuje się na to, że wielu pracowników nie wróci na stałe do biur i będą pracować w pełni zdalnie lub łączyć pracę zdalną ze stacjonarną.

By wyjść temu naprzeciw, Corel ułatwia pracę nad projektem bez kontaktu twarzą w twarz. W wersji 2021 pojawił się Pulpit, pozwalający szybko otworzyć pliki projektów z chmury. Od razu można zobaczyć także listę członków zespołu, którzy nad nim pracują, stan projektu, podgląd i liczbę komentarzy. Skoro o komentarzach mowa, te dodane w CorelDRAW.app są wysyłane na bieżąco do osób pracujących nad projektem w CorelDRAW 2021. W ten sposób można wprowadzić rozmowę w czasie rzeczywistym, jakby program miał wbudowany komunikator.

Oczywiście zmiany funkcjonalne też są. W CorelDRAW najbardziej wybija się świetny system pracy z perspektywą. Projektant nie musi już kombinować z tym, jak dopasować każdy z obiektów do wymarzonej perspektywy, bo program zrobi to za niego. Projektant musi jedynie narysować to, co znajdzie się na każdej z płaszczyzn (na przykład na ścianach po lewej stronie drogi, po prawej i na jej powierzchni). Zniekształcenia wynikające z widoku perspektywy zostaną zastosowane automatycznie. Aż trudno uwierzyć, że wszystko to dzieje się w przestrzeni dwuwymiarowej.

CorelDRAW 2021 usprawnia także pracę z prowadnicami i przyciąganiem obiektów. Można w końcu wyłączyć przyciąganie przesuwanego obiektu do jego pierwotnej pozycji.

Do pracy z większymi projektami jak katalog czy większa kolekcja grafik, warto wykorzystać dwie inne nowości. Widok wielostronicowy pozwala zaprezentować cały projekt w sposób bardzo elastyczny. Na jednym widoku można rozmieścić kolejne strony i pojedyncze obiekty, a ich rozmiar zostanie automatycznie dopasowany. Gdy już projekt będzie gotowy, można skorzystać z eksportu wielu zasobów jednym poleceniem. Taki szablon eksportu pozwala utworzyć różne typy plików z różnymi ustawieniami, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Warto zajrzeć też do programu Corel PHOTO-PAINT. W nowej wersji wprowadzona została obsługa formatu graficznego HEIF. stosowanego przez iPhone'y do zapisu zdjęć. Edycja zdjęć jest szybsza i pojawiły się nowe możliwości edycji niedestruktywnej. Są to narzędzia oczywiste, jak kontrast, krzywe, mikser kolorów, światła-cienie i tym podobne. Zaskoczyła mnie możliwość podmieniania w ten sposób kolorów, także korzystając z zaznaczenia. Podobnie jak inne korekcje, ten efekt również można wyłączyć w dowolnym momencie edycji.

CorelDRAW 2021 to nie tylko Graphics Suite

CorelDRAW 2021 jest dostępny nie tylko w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite i specjalistycznym Technical Suite. Z wersją 2021 Corel ponownie wprowadził do oferty pozycje odpowiednie dla mniej wymagających.

CorelDRAW Standard 2021 to podstawowy pakiet narzędzi, w którym można przygotować ilustracje, układy stron i edytować zdjęcia na potrzeby projektów domowych lub dla małej firmy. W tym pakiecie znajduje się CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT oraz kolekcja grafik i fontów do wykorzystania.

Jeśli zaś zależy Ci na grafice wektorowej i prostej obróbce zdjęć, niezależnie od poziomu umiejętności odpowiedni będzie CorelDRAW Essentials 2021, czyli tylko CorelDRAW Essentials i Corel PHOTO-PAINT Essentials. Nie ma tu żadnych dodatkowych materiałów do wykorzystania komercyjnego. Niestety te tańsze programy są dostępne wyłącznie dla Windowsa.

W App Store i Windows Store także znajdą się nowe wersje programu CorelDRAW. Warto sprawdzić CorelDRAW.app na iPadzie – to już pełnoprawny edytor grafiki wektorowej. CorelDRAW Graphics Suite 2021 dla macOS został oczywiście dostosowany do pracy na Macach z procesorem M1.

Niezmiennie dostępna jest też aplikacja przeglądarkowa i mobilna CorelDRAW.app, którą można uruchomić na tabletach. Ta aplikacja zyskała nowy interfejs, opracowany specjalnie z myślą o ekranach dotykowych. Można ją uruchomić także w komunikatorze Microsoft Teams i dzięki temu bez wychodzenia z komunikatora można umieszczać w rozmowie grafiki.

Corel oferuje różne modele sprzedaży oprogramowania. Można kupić licencję wieczystą na konkretną wersję i mieć ją na zawsze dla siebie. Można też zdecydować się na abonament i zawsze mieć najnowszą wersję. Wybór należy do klientów. Cennik pozostaje bez zmian:

CorelDRAW Graphics Suite 2021 kosztuje 1600 zł rocznie lub 3199 zł jednorazowo;

CorelDRAW Standard 2021 kosztuje 1820 zł;

670 zł trzeba zapłacić za CorelDRAW Essentials.

Źródło zdjęć: Corel

Źródło tekstu: Wł., Corel