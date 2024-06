Zoom planuje funkcję, która zrewolucjonizuje twój dzień pracy

Prezes platformy Zoom ma nadzieję, że firmie uda się stworzyć technologię "cyfrowego bliźniaka", tak aby stworzona przez sztuczną inteligencję wersja ciebie, uczestniczyła w spotkaniach online. Odciążyłoby to pracownika od czasochłonnych spotkań.

- mówi Eric Yuan, prezes Zoom.

Prezes zasugerował, że sztuczna inteligencja mogłaby nas wyręczać w "nudnych" częściach pracy. Tym samym, pozwoliłaby przywrócić równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym. A być może nawet skrócić tydzień pracy do 4 dni.

Eric Yuan, the CEO of Zoom, envisions a coming future (5-6 years down the line) where people can send their decision-making AI avatars to meetings in their stead. pic.twitter.com/uLuz2R9mS9