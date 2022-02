Rosja stanem umysłu. Więzienie za wygłupy w Minecraft

Rosja to stan umysłu? Nastolatek został tam skazany na 5 lat więzienia za terroryzm. Rzecz w tym, że planował wysadzić budynek FSB w... grze Minecraft.

Czy można zostać skazanym na więzienie za coś, co zrobiło się w grze komputerowej? Przykładów zapewne znalazłoby się sporo. Jednak czy wyobrażacie sobie skazanie za terroryzm z powodu Minecrafta? No to nie musicie sobie tego wyobrażać, bo to właśnie się stało.

Skazany za terroryzm w Minecraft

16-letni Nikita Uvarov z niewielkiego miasta Kansk na Syberii został właśnie skazany na 5 lat więzienia oraz 30 tys. rubli grzywny (ok. 400 dolarów). Chłopakowi zarzucono terroryzm i chęć wysadzenia siedziby Federalne Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli FSB. Rzecz w tym, że wszystko działo się w grze komputerowej.

Według śledczych 16-latek razem z dwoma kolegami wybudowali w Minecrafcie nie tylko siedzibę lokalnego FSB, ale także miejscowy posterunek policji. Następnie planowali je wysadzić, aby zaprezentować, jak wyglądałby wybuch prawdziwych budynków. W trakcie zatrzymania Nikita miał podobno krzyczeć, że jest tylko dzieckiem i nie jest terrorystą.

To nie pierwszy konflikt z prawem

Na niekorzyść chłopaka z pewnością zadziałał fakt, że miał na swoim koncie już kilka zatrzymań. Na celowniku policji znalazł się już w 2019 roku, kiedy rozwieszał plakaty anarchisty Azata Miftakova. Z kolei w 2020 roku został zatrzymany z powodu roznoszonych ulotek oraz użycia fajerwerków.

Już po zatrzymaniu śledczy mieli znaleźć na komputerze chłopaka między innymi rozmowy na temat anarchii, pirotechniki, a także krytykę FSB. Według doniesień mediów Nikita razem z kolegami od 2019 roku szkolił się w temacie materiałów wybuchowych. Miał też trenować rzucanie Koktajli Mołotowa w opuszczonych miejscach w swoim mieście.

Z jednej strony, jak przekonują śledczy, chłopak rzeczywiście mógł mieć coś na sumieniu. Z drugiej strony skazanie za coś, co zrobiło się w grze komputerowej, jest po prostu absurdalne. To tak, jakby każdy gracz Call of Duty miałby iść do więzienia za misję z atakiem terrorystycznym na lotnisku.

