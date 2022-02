Gdynia: Planował zabójstwo na TikToku. Nie wyszło

Mieszkaniec Gdyni został zatrzymany po tym, jak na TikToku zorganizował głosowanie w sprawie zabójstwa jednej z prezydentów miast.

Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Gdyni, który w filmie na TikToku namawiał do zabójstwa jednego z prezydentów miast w Polsce. Prawdopodobnie miało to być nawiązanie do tragicznego morderstwa Pawła Adamowicza w trakcie 27. finału WOŚP.

Namawiał do morderstwa na TikToku

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. 24-latek na TikToku opublikował wideo, na którym pojawiła się nietypowa ankieta.

Odwiedzający jego profil mogli głosować za zabójstwem jednego z prezydentów polskich miast. Z informacji wynika, że zatrzymany chciał dokonać zamachu w trakcie finału tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mundurowi przeprowadzili ustalenia internetowe oraz szereg czynności, które pozwoliły ustalić, że mężczyzna to mieszkaniec Gdyni. Po ustaleniu dokładnych danych policjanci zatrzymali 24-latka. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnej celi.

- czytamy na stronie policji.

Wobec mężczyzny zastosowano 2-miesięczny areszt tymczasowy. Za namawianie do morderstwa grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

