Mężczyzna ukradł z Paczkomatu własne zamówienie. Grozi mu 10 lat

Do nietypowego zdarzenia doszło w Zgorzelcu. Do tamtejszego Paczkomatu włamał się 26-latek i ukradł laptopa. Rzecz w tym, że sam go wcześniej zamówił.

Kradzież z Paczkomatów nie jest niczym nowym. Jednak kradzież laptopa, którego samemu się zamówiło to już wyższy poziom abstrakcji. A do takiego zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku w Zgorzelcu.

Ukradł laptopa, którego sam zamówił

W połowie listopada Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu otrzymała zawiadomienie o włamaniu do Paczkomatu. Z jednej ze skrytek został skradziony laptop o wartości około 900 zł.

Dochodzenie szybko wykazało, że za kradzież odpowiada 26-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Został on zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to on sam zamówił skradzionego laptopa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Czemu w takim razie postanowił go ukraść? Być może liczył na zwrot pieniędzy, przy jednoczesnym zachowaniu laptopa do własnego użytku? Tego prawdopodobnie już się nie dowiemy, ale cała sprawa to jak dla mnie wyższy poziom abstrakcji.

Źródło zdjęć: Soft Light / Shutterstock.com

Źródło tekstu: KP Policji w Zgorzelcu