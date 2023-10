Harry Potter wraca do kin. Pojawi się w technologii 4DX

Harry Potter wraz ze swoimi przyjaciółmi powróci do sal kinowych. Widzowie będą mogli ponownie przeżyć wszystkie przygody młodego czarodzieja, lecz tym razem w technologii 4DX.

Harry Potter zawładnął wyobraźnią niejednego pokolenia fanów. Do dziś ekranizacje sagi J. K. Rowling budzą entuzjazm, a już niedługo w interaktywnym formacie 4DX w Cinema City zobaczymy aż 8 filmów jeden weekend. Dodatkowe wrażenia zapewnią ruchome fotele, tryskająca woda, wiejący wiatr i inne efekty środowiskowe.

Harry Potter powraca do kin w technologii 4DX

Już w weekend od 13 do 15 października odbędzie się seria seansów ekranizacji kultowej serii J.K. Rowling o młodocianym czarodzieju. Widzowie ponownie trafią na peron 9 i ¾, by wspólnie wyruszyć w podróż do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Wszystkie części filmów o Harrym Potterze będzie można zobaczyć w technologii 4DX w Cinema City w poszczególnych miastach:

Warszawa

Kraków

Wrocław

Łódź

Bydgoszcz

Lublin

Bilety dostępne są już teraz w ramach przedsprzedaży i można je zakupić na stronie Cinema City.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne