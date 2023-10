Netflix znów podnosi ceny, i to grubo

Użytkowników Netfliksa może niedługo czekać niemiła niespodzianka. Amerykański gigant na rynku VOD szykuje się podobno do znacznych podwyżek cen.

Netflix to amerykański serwis VOD, którego nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Była to jedna z pierwszych zagranicznych usług tego typu jaka wkroczyła do Polski. Amerykanie nadal górują zarówno pod względem liczby dostępnych filmów i seriali w bibliotece, jak i liczby aktywnych abonentów.

Najpierw USA i Kanada, ale reszta to kwestia czasu

Jednak wygląda na to, że Netflix podobnie jak inne usługi streamingowe chce zwiększyć swoje przychody. Po walce z dzieleniem kont i wprowadzeniem planów z reklamami, przyszła pora na podwyżkę cen. Kolejną.

Jak donosi Wall Street Journal, Netflix planuje iść śladami Disney+ czy Apple TV+. Mowa oczywiście o zwiększeniu cen za wszystkie abonamenty. Ma to pierwotnie nastąpić na głównych rynkach takich jak USA i Kanada, ale z czasem podwyżka trafi też do innych krajów – przekonuje źródło.

Nastąpi to wraz z zakończeniem protestów aktorów i scenarzystów w Hollywood, czyli już niedługo. WSJ nie zdradza jednak ani dokładnej daty, ani kwot podwyżek. Ale patrząc na konkurencję nie będą to raczej małe różnice.

Netflix – ile może kosztować?

Aktualnie w Polsce Netflix oferuje trzy pakiety. Podstawowy, gdzie dostajemy rozdzielczość HD (720p) za 29 zł miesięcznie; Standard z rozdzielczością Full HD (1080p) za 43 złote oraz Premium z materiałami Ultra HD (4K) i HDR w cenie 60 zł miesięcznie. Niewykluczone, że pojawi się nieco tańszy plan z reklamami.

Francuski serwis informacyjny Tom's Guide, powołując się na własne źródła, twierdzi, że dotychczasowa cena abonamentu Ultra HD w euro, równa 17,99, może przekroczyć pułap 20 euro. Netflix wprawdzie nie przelicza cen równo po kursie, ale w tym kontekście 70-75 zł wydaje się realną perspektywą.

