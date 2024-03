Wielkie zamieszanie na turnieju CS2. O co poszło?

Aktualnie trwa najważniejszy w tym roku turniej Counter-Strike 2. W trakcie jednego z meczów doszło do ogromnego zamieszania. Na scenę wbiegły postronne osoby. O co poszło?

W Kopenhadze trwa aktualnie major w Counter-Strike'a 2. Najlepsze drużyny na świecie walczą o trofeum w pierwszym turnieju tej rangi w nowej odsłonie gry Valve. Niestety, w trakcie meczu G2 Esports doszło do ogromnego zamieszania. Na scenę wbiegli protestanci i uszkodzeniu uległ puchar.

Zadyma na turnieju CS2

W trakcie meczu G2 Esports na scenę wbiegły postronne osoby i w wyniku zamieszania uszkodzony został puchar. Początkowo nie było wiadomo, o co chodzi, bo e-sport nigdy nie był kojarzony z takimi wybrykami. Jednak szybko okazało się, że za rozróbami stoją firmy, które w mojej ocenie są największym złem w świecie gier. Mowa o serwisach hazardowych.

Do wywołania zamieszania przyznał się serwis CSGEmpire, na którym można losować, wymieniać i sprzedawać skórki do Counter-Strike'a. Firma podobno opłaciła widzów, aby w trakcie meczu G2 Esports zbiegli na scenę. Czemu padło akurat na tę drużynę? Ponieważ organizacja ma umowę sponsorką z CSGORoll, czyli rywalem CSGOEmpire.

Między serwisami od dawna jest konflikt. Oba oskarżają się o oszustwa i najwyraźniej nienawiść urosła do takiej rangi, że doszło do czegoś, od czego e-sport był wolny. Szkoda.

Ci złośliwi konkurenci zaangażowali się w kampanię nienawiści przeciwko nam i twierdzą, że prowadzimy "oszukańcze strony internetowe". Nie znamy ich motywów, ale podejrzewamy, że jest to osobista wendeta, oparta na urazie i mająca na celu zaszkodzenie naszej firmie i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

- czytamy na blogu CSGEmpire.

Mam nadzieję, że Valve jak najszybciej zablokuje wszystkie serwisy hazardowe, związane ze skinami do CS2. Wszystkie, co do jednego.

