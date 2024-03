Twitch ma dosyć. Wprowadza nowe zakazy

Twitch wypowiedział kolejną wojnę streamerom i streamerkom, którzy sprytnie omijają regulamin platformy. Pewne rzeczy już nie będą na streamach dozwolone.

Twitch nie ma w ostatnim czasie najlepszego momentu w swojej historii. Kilka miesięcy temu platforma wprowadziła nowy, mniej rygorystyczny regulamin w związku z treściami skierowanymi do osób dorosłych. Szybko okazało się to strzałem w kolano i Twitch z części postanowień musiał się wycofać. Teraz serwis streamingowy wprowadza kolejne ograniczenia.

Twitch wprowadza nowe zakazy

Twitch postanowił, że od 29 marca nie będą już dozwolone transmisje, które przez dłuższy czas skupiają się na intymnych częściach ciała. To odpowiedź na ostatnie poczynania wielu streamerek, które chciały być sprytne i np. grę transmitowały na swoich czterech literach lub wycinały wszystko za pomocą greenscreena, poza twarzą i biustem.

Chcemy mieć pewność, że nasze zasady działają zgodnie z przeznaczeniem i nadążają za nowymi zachowaniami. W razie potrzeby aktualizujemy nasze zasady, aby uchwycić te zmiany w zachowaniu i aby społeczność wiedziała, co jest dozwolone.

- oświadczył Twitch.

Twitch stara się walczyć z treściami, które są ewidentnie skierowane do pełnoletniej widowni, ale ich starania spełzają na niczym. Jest to trochę jak walka z wiatrakami. Społeczność platformy do dawna krytykuje Twitcha za dawanie banów streamerom za przypadkowe i głupie wpadki, które czasami nie są nawet ich winą, a jednocześnie pozwalają na streamowanie np. w bikini.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Emre Akkoyun / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag