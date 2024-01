Twitch znowu zmienia regulamin. Koniec z udawaniem nagości

Twitch ponownie zmienia regulamin. To efekt niedawnych zmian, które okazały się tragiczne w skutkach i platformę zalała wręcz fala pornografii.

Twitch po raz pierwszy zmienił regulamin w połowie grudnia. Wtedy też pisałem, że platforma przestała udawać i jawnie zgadza się na treści, które można określić mianem pornograficznych. Szybko okazało się to prawdą i już po 2 dniach doszło do kolejnej zmiany. Regulamin został zaostrzony, ale na niewiele się to zdało. Konieczna była kolejna zmiana i właśnie wchodzi ona w życie.

Nowy regulamin Twitcha

W pierwszej wersji regulaminu Twitch pozwalał na wiele, w tym celowe podkreślanie intymnych części ciała pod warunkiem, że nie są one widoczne. Streamerzy, a przede wszystkim streamerki, postanowili to skrzętnie wykorzystać.

Platformę zalały transmisje z gołymi kobietami, które tylko zasłaniały swoje krocze oraz piersi, często po prostu za pomocą czarnych pasków. W skrócie — sugerowały, że są nagie i nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście były.

Kolejna zmiana w regulaminie tego zabrania. Pojawił się zapis, według którego implikowana nagość jest od teraz zabroniona. Twitch jasno określa tutaj, że nie wystarczy już zasłaniać intymnych części ciała czarnymi paskami lub innymi elementami. Co więcej, Twitch zabrania też prześwitujących ubrań. Według nowego regulaminu określone części ciała muszą być w pełni zakryte.

Problemem okazały się też nowe miniaturki twórców, którzy transmitują kontrowersyjne treści. Dlatego też Twitch postanowił je zamazać, aby jasno było wiadomo, jakiego rodzaju transmisja akurat się odbywa. Dodatkowo użytkownicy mają w przyszłości otrzymać możliwość lepszego filtrowania treści, aby określone kategorie nie pokazywały się wśród polecanych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Emre Akkoyun / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Engadget