Twitch zalała pornografia, ale z tym już na szczęście koniec

Twitch poszedł o dwa kroki za daleko. Na szczęście w odpowiednim momencie przyszła refleksja. Platforma wycofuje się z kontrowersyjnych zmian.

Kilka dni temu Twitch wprowadził nowy regulamin, który od początku budził ogromne kontrowersje. Platforma praktycznie pozwoliła na treści erotyczne (poza kilkoma wyjątkami), ale pod warunkiem, że będą one odpowiednio oznaczone. Na szczęście już się z tego wycofuje.

Nowy regulamin Twitcha

Wprowadzone kilka dni temu zmiany pozwalały między innymi na streamowanie w taki sposób, aby transmisja skupiała się na ubranych, ale jednak intymnych częściach ciała, np. pośladkach lub biuście. Do tego dozwolony był taniec na rurze lub striptiz, ale bez pokazywania się nago. Nawet stroje BDSM są dopuszczalne, o ile nie są zbyt skąpe.

Jednak nie to okazało się największym problemem. Nową sytuację szybko postanowili wykorzystać różnej maści artyści. Platforma została wręcz zalana transmisjami z rysowania pornografii. Jest to sztuka, więc odświeżony regulamin na to pozwalał. Co gorsze, często były to postacie o dziecięcym wyglądzie. Twitch praktycznie stał się serwisem hentai.

To jednak nie koniec. Nie trzeba było długo czekać i streamerzy zaczęli wpadać na jeszcze bardziej kontrowersyjne pomysły. Część z nich zaczęła wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia pornograficznych zdjęć. Te były generowane cyfrowo, więc ustalenie, czy to sztuka, czy prawdziwe zdjęcia, było zwyczajnie trudne.

Na szczęście Twitch szybko zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Po zaledwie 2-3 dniach ostatnie zmiany zostały wycofane. Platforma podjęła decyzję, że żadna nagość, nawet cyfrowa lub rysowana, nie jest dozwolona. Wyjątek stanowią gry z takimi scenami. Natomiast nadal możliwe jest transmitowanie striptizu, tańca na rurze czy ustawienie kamery w sugestywny sposób.

