Cinema City udostępnia walentynkowy repertuar. Będzie co obejrzeć z drugą połówką

Cinema City rozpoczyna świętowanie Walentynek. Repertuar zostaje zdominowany przez filmy o miłości, a przekąski zostają zastąpione różowym popcornem.

Walentynki to tradycyjnie święto miłości – można je celebrować nie tylko w parach, ale też z serdecznymi przyjaciółmi i bliskimi. Cinema City specjalnie dla zakochanych i kochających przygotowało wyjątkową propozycję: 14 lutego na ekranach pojawią się przedpremierowe romantyczne tytuły, a czas w kinie umili truskawkowy popcorn oraz sampling perfum Amore Amore od marki Cacharel.

Cinema City - walentynkowy repertuar

Już dziś w placówkach Cinema City będzie można zobaczyć masę filmów o miłości w romantycznym lub komediowym wydaniu. Repertuar obejmuje:

„Tylko nie ty” – pokazy przedpremierowe. Bea (Sydney Sweeney) i Ben (Glen Powell) wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Bea i Ben robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą.

„Miłość jak miód” - Majkę (Agnieszka Suchora) i Agatę (Edyta Olszówka) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, druga nie ma rodziny i dba o duchowy rozwój. Pewnego dnia Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zostaje nad morzem. Nieoczekiwana zamiana ról przynosi szereg komplikacji, zabawnych zwrotów akcji i wyzwań, którym kobiety będą musiały stawić czoła.

„Priscilla” - Kiedy młoda i skromna Priscilla Beaulieu spotyka Elvisa Presleya, on jest już gwiazdą rock-and-rolla. Jednak w ich wspólnych chwilach staje się dla niej kimś zupełnie nieoczekiwanym: pierwszą wielką miłością, sprzymierzeńcem w samotności i wrażliwym najlepszym przyjacielem. Z czasem jej „bajkowe” życie przykryte toną różu i brokatu zmienia się w złotą klatkę, którą trudno opuścić. W rolach głównych w opowieści reżyserowanej przez Sofię Coppolę występują Cailee Spaeny oraz Jacob Elordi.

„Jak ukradłem 100 milionów” - Ed ma 100 milionów, piękną ukochaną, głowę na karku i kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku. Tak wygląda punkt wyjścia zwariowanej komedii, która stara się odpowiedzieć na pytanie — jak ukraść 100 milionów i przetrwać? W głównej roli Antoni Królikowski, w obsadzie zobaczymy także Małgorzatę Sochę, Mateusza Damięckiego, Zuzannę Zielińską i Michała Żebrowskiego.

„Dobrzy nieznajomi” - historia jednej nocy i spotkania z tajemniczym sąsiadem. Harry całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, którego zaczynają pochłaniać wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakich pamięta z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.

„Piękna katastrofa 2” - poznajemy dalsze losów zakochanej pary. Abby i Travis budzą się po szalonej nocy w Las Vegas. Za wygrany majątek postanawiają spędzić upojny miodowy miesiąc w Meksyku, w towarzystwie znajomych i rodziny. Ale zanim to nastąpi, każde z nich wyprawia wieczór kawalerski/panieński, który kończy się aferą. Co gorsza, ich tropem rusza gang, aby odzyskać pieniądze, które stracili w kasynie. Nowa droga życia Abby i Travisa zapowiada się naprawdę wyboiście.

