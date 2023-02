Za darmo 11 kanałów premium. Promocja w Televio

Telewizja internetowa Televio udostępniła swoim subskrybentom 11 kanałów premium za darmo. Stacje można oglądać na różnych urządzeniach z dowolnego miejsca w Polsce i UE. Usługa pozwala również korzystać z takich funkcji jak pauzowanie, cofanie i nagrywanie audycji.

Telewizja internetowa Televio przygotowała dla swoich użytkowników niespodziankę. Subskrybenci platformy aż do końca miesiąca mogą cieszyć się dodatkowymi kanałami premium całkowicie za darmo. Stacje zostały dodane do wszystkich podstawowych pakietów, w tym BASIC i FAMILY, a korzystać z nich można do 28 lutego.

W zależności od wybranego pakietu widzowie mogą oglądać aż do 11 nowych kanałów. Miłośników kina z pewnością ucieszy FilmBox Premium, dla graczy dodano Gametoon, a dla zwolenników sportów walki FightBox.

Większość oferowanych stacji telewizyjnych można oglądać, korzystając z nowoczesnych funkcji Televio. Użytkownicy mogą zatrzymywać, przewijać i nagrywać audycje. Usługa pozwala oglądać audycje wstecz do 7 dni i zapisywać aż do 120 godzin nagrań bezpośrednio w aplikacji.

Oto co proponuje Televio:

FilmBox – zestaw 6 kanałów filmowych (FilmBox Premium, FilmBox Action, FilmBox Family, FilmBox Extra, FilmBox Arthouse oraz Kino TV), oferujący nagradzane i doceniane produkcje z Europy i świata.

– zestaw (FilmBox Premium, FilmBox Action, FilmBox Family, FilmBox Extra, FilmBox Arthouse oraz Kino TV), oferujący nagradzane i doceniane produkcje z Europy i świata. Gametoon – stacja poświęcona e-sportowej rywalizacji. W ramówce znaleźć można nowości ze świata gier wideo, a także programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów.

– stacja poświęcona rywalizacji. W ramówce znaleźć można nowości ze świata gier wideo, a także programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów. DocuBox – kanał oferuje cenione filmy i seriale dokumentalne o tematyce kulturalnej, naukowej, ekonomicznej lub przyrodniczej.

– kanał oferuje cenione filmy i seriale o tematyce kulturalnej, naukowej, ekonomicznej lub przyrodniczej. FightBox – kanał w całości poświęcony ponad 30 dyscyplinom sportów walki . Na antenie pokazywane są emocjonujące pojedynki wraz z komentarzami.

– kanał w całości poświęcony ponad 30 dyscyplinom . Na antenie pokazywane są emocjonujące pojedynki wraz z komentarzami. Erox i Eroxxx – kanały o charakterze erotycznym, prezentujące programy dla dorosłych od najlepszych na świecie producentów treści erotycznych w jakości HD.

Kanały dostępne są we wszystkich pakietach podstawowych do 28 lutego 2023 roku.

Televio to telewizja internetowa oferująca ponad 100 kanałów telewizyjnych. Aplikacja Televio jest dostępna na Smart TV Samsung i LG, a także dla urządzeń Android TV. Usługa zapewnia też wsparcie dla Apple TV i Chromecast, działa w przeglądarkach internetowych. Mobilna wersja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store. Televio działa w sieci od dowolnego dostawcy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Telewizję można wypróbować, subskrybując pakiet FAMILY już za 1 zł przez pierwszy miesiąc.

Źródło zdjęć: Televio

Źródło tekstu: Televio