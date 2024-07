Netflix króluje w Polsce. Sprawdź statystyki za 2Q2024

JustWatch opublikował najnowsze dane dotyczące rynku platform streamingowych w Polsce w drugim kwartale 2024 roku. Dane te pochodzą z analizy preferencji użytkowników, zbieranych przez ostatnie trzy miesiące.

W drugim kwartale 2024 roku na polskim rynku streamingowym zdecydowanie dominował Netflix. Serwis ten posiadał dwukrotnie większy udział w rynku niż jego najbliższy konkurent, Max. Należąca do firmy Amazon platforma Prime Video zajęła trzecie miejsce, wyprzedzając o zaledwie 2p.% serwisy Disney+ i Apple TV+.

Trendy w rozwoju rynku VOD

Platformy Netflix oraz Player odnotowały wzrost udziału w polskim rynku VOD, zwiększając swoje udziały o 1p.% do końca czerwca. Z kolei Viaplay zaliczył taki sam spadek. Może to wskazywać na trudności w utrzymaniu swojej pozycji przez ten serwis na konkurencyjnym rynku VOD, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju.

Udziały JustWatch w rynku są obliczane na podstawie zainteresowań użytkowników naszą stroną internetową i aplikacjami mobilnymi. Zainteresowanie użytkowników w Polsce jest mierzone poprzez dodanie filmów lub programów telewizyjnych do ich listy obserwowanych, kliknięcie na serwis streamingowy lub filtrowanie wielu serwisów streamingowych i wybranie odpowiedniego serwisu streamingowego.

– wyjaśnia JustWatch

