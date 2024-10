Głośny oscarowy film to kompletna nowość w Max. Już w czwartek

Bardzo lubimy, kiedy na popularne platformy wskakują hity większego formatu. Podpowiadamy, że warto zasiąść w najlbliższy czwartek o 20.10 przed telewizorem i włączyć Max.

Już w tym tygodniu, w czwartek będziemy mogli obejrzeć na platformie Max, Trzy bilboardy za Ebbing, Missouri - głośny dramat w reżyserii Martina McDonagha. To istna gratka dla wielbicieli talentu aktorskiego Sama Rockwella, który wcielił się w filmie w postać Dixona. Podobnie, całą gamę aktorskich możliwości, pokazuje w filmie odtwórczyni pierwszoplanowej roli - Frances McDormand. Wcieliła się ona w postać Mildred Hayes, kobiety która po niewyobrażalnej stracie, jaką jest strata dziecka, wypowiada wojnę policji, miejscowemu szeryfowi i całej społeczności.

O czym właściwie jest ten film? Okazuje się, że już sam tytuł wiele zdradza. Matka, po stracie córki, wynajmuje trzy tablice reklamowe, za miasteczkiem Ebbing w stanie Missouri i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz. Mają one wzbudzić w mundurowych poczucie wina i zmobilizować ich do działania. Krytycy porównują film do współczesnego westernu, w którym bohaterka staje ostatnią sprawiedliwą "samą, przeciw wszystkim".

Film zostanie wyemitowany na platformie Max, w czwartek 24 października, o godzinie 20.10.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Max