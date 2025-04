Max odpalił serialową petardę. Pierwszy odcinek zobaczymy już dziś

Jak podaje Max, serial nie jest wierną adaptacją The Last Of Us Part II od Naughty Dog, ale jesteśmy pewni, że najważniejsze sceny zostaną zaprezentowane na jak najwyższym poziomie.

W uniwersum "The Last Of Us" jest mnóstwo niebezpieczeństw, ale Ellie (Bella Ramsey) - w drugim sezonie o pięć lat starsza, i Joel (Pedro Pascal) teraz wydają się być bezpieczniejsi w otoczonym murem mieście Jackson. Ale nic bardziej mylnego! Zbliża się do nich mściwa Abby (Kaitlyn Dever), a w dodatku, pojawiają się nowe typy Zarażonych. Ale jak się słusznie domyślamy, to nie jedyne zagrożenia, którym będą musieli stawić czoła. To co im grozi najbardziej, będzie bliżej niż im się wydaje. Czym zaskoczy nas pierwszy odcinek? Możemy spodziewać się, że będzie mocny i wart oczekiwania. Póki co, recenzje zza oceanu są dość entuzjastyczne.