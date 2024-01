SkyShowtime zapowiada nowy serial. Zobaczymy go w czerwcu

SkyShowtime odsłania karty, gdyż już teraz pokazuje pierwsze zdjęcia nadchodzącej produkcji The Tattooist of Auschwitz. Serial będzie można obejrzeć dopiero w czerwcu.

Ostatnio udostępnione zostały pierwsze zdjęcia z serialu oryginalnego SkyShowtime The Tattooist of Auschwitz, w którym występują Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak oraz Jonas Nay.

Sześcioodcinkowy serial oparty jest na międzynarodowym bestsellerze, The Tattooist of Auschwitz (Tatuażysta z Auschwitz) autorstwa Heather Morris, czerpie inspirację z prawdziwej historii Laliego i Gity Sokolov, którzy spotkali się podczas Holocaustu, jako więźniowie obozu koncentracyjnego w Auschwitz.



​Na zdjęciach zobaczymy nominowanego do Oscara Harveya Keitela w roli współczesnego Laliego Sokolova, Jonaha Hauer-Kinga jako młodego Laliego Sokolova, Annę Próchniak jako Gitę Furman, Melanie Lynskey jako Heather Morris oraz Jonasa Naya w roli Stefana Baretzkiego.

​

Serial zadebiutuje w serwisie w czerwcu 2024 roku i będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Ścieżkę dźwiękową stworzyli wielokrotnie nagrodzony Oscarem kompozytor Hans Zimmer (Inception, Interstellar, Dune) i Kara Talve (Faraway Downs, Prehistoric Planet).

O czym jest Tatuażysta a Auschwitz?

The Tattooist of Auschwitz to opowieść o Lalim (Jonah Hauer-King), słowackim Żydzie, który w 1942 roku został deportowany do Auschwitz – obozu koncentracyjnego, w którym podczas Holocaustu zamordowano ponad milion Żydów.

Krótko po przybyciu do obozu Lali zostaje wyznaczony do roli „Tätowierera” – jednego z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę (Anna Próchniak), której tatuuje na ramieniu więzienny numer.

​

Lali i Gita zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia – to początek odważnej i niezapomnianej historii tych dwojga. Para bezustannie pilnowana jest przez nieprzewidywalnego oficera SS, Baretzkiego (Jonas Nay), jest zdeterminowana, żeby chronić siebie nawzajem i wspólnie przetrwać.

Zobacz: Prison Architect 2 nadciąga. Zdradzono datę premiery

Zobacz: Nowe gry w Xbox Game Pass. Na liście hit i wyczekiwana produkcja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fot.: © Martin Mlaka / SkyShowtime

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne