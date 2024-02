Nowy serial w SkyShowtime. To dramat historyczny z gwiazdorską obsadą

SkyShowtime zapowiada serial, który już na początku przyszłego miesiąca będzie można zobaczyć w ramach subskrypcji. Mowa tu o dramacie historycznym Mary & George.

Mary & George to miniserial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią, w którym główne role zagrali: nagrodzona Oscarem i BAFTĄ Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), Nicholas Galitzine (Cinderella, Purple Hearts) i Tony Curran (Mayflies, Your Honour). Premiera serialu Mary & George zaplanowana została na 8 marca. Produkcja dostępna będzie w SkyShowtime na wyłączność.

Mary & George w SkyShowtime. Premiera 8 marca

Mary & George jest dramatem historycznym, w którym Julianne Moore wciela się w Mary Villiers – przerażająco ambitną kobietę wywodzącą się z biednej rodziny, która zadbała o to, żeby jej drugi syn, George (Nicholas Galitzine), uwiódł króla Jakuba I Stuarta (Tony Curran) i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem.

Mary od zawsze przewyższała swoje otoczenie inteligencją, ale wciąż czekała na swoją wielką szansę. Wreszcie zauważyła, jak może wykorzystać nieposkromiony apetyt króla, złaknionego wyśmienitego wina, dobrego towarzystwa i wspaniałych mężczyzn. Przystojny i charyzmatyczny, ale naiwny George zostaje wrzucony w środek uknutej przez matkę intrygi wymierzonej w króla. Zuchwały spisek i uwodzicielski urok pozwalają Mary i George’owi podbić serce angielskiego dworu i zostać najpotężniejszą rodziną w kraju. Jednak w miarę jak George zyskuje władzę, jego relacje z matką mocno się komplikują. Mężczyzna musi udowodnić sobie, że olśniewający wygląd to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Chce odcisnąć swoje piętno w historii, nie zważając na konsekwencje.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także m.in.: Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O’Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) i Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit).

