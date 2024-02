GeForce NOW prezentuję listę nowych gier. Kilka z nich dołączy w dniu premiery

W usłudze GeForce NOW już teraz można zagrać w nowe gry. Większość z nich dostępna jest już od dnia premiery.

Obchody 4. rocznicy uruchomienia usługi GeForce NOW trwają. W tym tygodniu do chmury trafi 5 nowych gier, w tym Skull and Bones od Ubisoft oraz Halo Infinite od Microsoft. Premiera wypełnionej akcją żeglarskiej przygody od firmy Ubisoft, dzięki której możesz stać się najbardziej przerażającym piratem siedmiu mórz, już 16 lutego. A zatem udaj się do chmury i przygotuj się na morską żeglugę.

Banishers oraz inne produkcje debiutują w GeForce NOW

Banishers: Ghosts of New Eden to zupełnie nowy tytuł stworzony przez renomowane studio DON’T NOD, znane z takich gier, jak Life is Strange oraz Vampyr. Gra przedstawia historię dwóch pogromców: Antei Duarte i Reda mac Raitha, którzy przybywają do New Eden, by pozbyć się potężnej klątwy. Recenzja tej produkcji ukazała się również na łamach Telepolis. Więcej o grze można przeczytać tutaj.

Oto pełna lista gier, które wzbogacą usługę GeForce NOW w tym tygodniu:

Banishers: Ghosts of New Eden (od 12 lutego w Steam)

Deep Rock Galactic: Survivor (od 14 lutego w Steam)

Goat Simulator 3 (od 15 lutego w Steam)

Skull and Bones (od 16 lutego w Ubisoft)

Halo Infinite (Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

