Epic Games Store z prezentem dla fanów wyścigów

Epic Games Store kontynuuje swoją cotygodniową tradycję i ponownie rozdaje użytkownikom sklepu prezenty. Tym razem zadowoleni będą fani gier wyścigowych.

Epic Games Store ponownie otwiera wór z prezentami dla graczy. Zwykle możemy spodziewać się dwóch darmowych produkcji dla użytkowników platformy, jednak tym razem będziemy musieli zadowolić się tylko jedną. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze do 17:00 (15.02) jest czas, by odebrać poprzednie gry, czyli Doki Doki Literature Club Plus oraz Lost Castle.

Dakar Desert Rally za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu szczególnie zadowoleni z prezentu od Epic Games Store powinni być fani gier wyścigowych. Już dzisiaj od godziny 17:00 odebrać będzie można grę Dakar Desert Rally. W rozgrywce znajdziemy najprzeróżniejsze pojazdy, którymi będziemy kierować podczas pustynny wyścigów.

W grze można grać zarówno samotnie, jak i w trybie wieloosobowym rywalizując z innymi graczami. Rozgrywka składa się z ponad 30 etapów terenowych tras oficjalnego rajdu Dakar z lat 2020, 2021 i 2022. Znajdziemy tam także pojazdy, zespoły i pilotów na oficjalnej licencji. Jeżeli jesteś zmęczony nudnymi torami wyścigowymi, to Dakar Desert Rally ma dla ciebie otwarty świat, który nie ogranicza się do wytyczonych torów i dróg.

