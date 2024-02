W środę, 21 lutego czekają nas kolejne mecze 1/8 finałów Ligi Mistrzów UEFA, w tym spotkanie dwóch uznanych eurpejskich piłkarskich marek.

Mistrz Hiszpanii – FC Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, zmierzy się z mistrzem Włoch – SSC Napoli. Obie drużyny obecnego sezonu nie mogą zaliczyć do zbyt udanych i dla obu europejskie puchary są prawdopodobnie jedyną szansą na to, by wywalczyć jakiekolwiek trofeum. Spotkanie Napoli z Barceloną, dostępne także w jakości 4K, zobaczyć można na żywo w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

FC Barcelona - SSC Napoli w Polsat Box Go

Napoli to jedna z rewelacji ubiegłorocznej edycji Ligii Mistrzów UEFA i ich ćwierćfinalista, natomiast Barcelona jest 5-krotnym zdobywcą tego trofeum w latach 1992, 2006, 2009, 2011, 2015. W meczu na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu na pewno zobaczymy naszego rodaka – Roberta Lewandowskiego, który od sierpnia 2022 r. gra w barwach Barcelony. Lewandowski jest nie tylko najlepszym strzelcem swojego zespołu w obecnym sezonie, ale także trzecim najlepszym strzelcem w całej historii Ligii Mistrzów UEFA, w której zdobył już 91 bramek.

Zawodnikami drużyny gospodarzy jest dwóch Polaków – Piotr Zieliński i Hubert Idasiak, ale nie ma żadnych szans, by pojawili się na murawie. Zieliński, którego kontrakt wygasa w czerwcu i praktycznie przesądzony jest jego transfer do Interu Mediolan, nie został zgłoszony do gry w fazie pucharowej, a zaledwie 22-letni Idesiak jest tylko rezerwowym bramkarzem neapolitańczyków.

Środowe spotkanie SSC Napoli – FC Barcelona to wielkie wydarzenie dla fanów piłki nożnej. Relacja na żywo ze starcia rozpoczynającego się 21 lutego o godz. 20:50 w Polsat Box Go będzie dostępna także w jakości 4K. Transmisja odbędzie się tutaj. Rewanżowe spotkanie obydwu drużyn odbędzie się 12 marca.

Przy spotkaniach Ligi Mistrzów UEFA transmitowanych w Polsat Box Go dostępny jest interaktywny tryb statystyk, który zapewnia dodatkowe informacje o rozgrywkach – meczu, składach i poszczególnych zawodnikach oraz rozszerzone statystyki, np. o posiadaniu piłki, strzałach czy faulach.

