Polsat Box udostępnia ukraiński kanał informacyjny Freedom

Polsat Box udostępnił swoim abonentom telewizji satelitarnej kolejny ukraiński kanał informacyjny Freedom. Oglądać go można bez dodatkowych opłat.

Freedom to zupełnie nowy projekt telewizyjny, który powstał między innymi przy wsparciu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, Narodowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii, grup medialnych Media Group Ukraine, StarLightMedia, 1+1 Media i InterMediaGroup oraz kanału Rada. Jak podają twórcy kanału, celem projektu jest stworzenie produktu informacyjnego przeznaczonego dla rosyjskojęzycznych odbiorców w czasie wojny, w szczególności dla rosyjskich sił okupacyjnych.

Emisja odbywa się na państwowym kanale telewizyjnym UATV, a na zawartość programową kanału składają się autorskie programy wyprodukowane przez grupy medialne. Transmisja rozpoczęła się wczoraj (10 marca 2022 roku), a kanał ma nadawać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kanał Freedom można znaleźć na dekoderach satelitarnych Polsat Box na pozycji 915.

Od 27 lutego tego roku, na pozycji 914 we wszystkich trzech usługach telewizyjnych Polsat Box (satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej), jak również w serwisie Polsat Box Go, można oglądać stację informacyjną Ukraina 24. Kanał ten jest dostępny także w usłudze telewizyjnej Netii, serwisie Polsat Go i portalu Interia.pl.

Grupa Polsat Plus informuje również o podjęciu szeregu innych działań wspierających obywateli Ukrainy, w tym zapewnieniu bezpłatnych usług telekomunikacyjnych. Więcej o podjętych działaniach można przeczytać pod tym adresem.

