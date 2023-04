Polsat Box: miesiąc za darmo. 25 kanałów w otwartym oknie

Polsat Box przygotował wiosenną niespodziankę dla swoich abonentów – nawet 25 kanałów telewizyjnych bez dodatkowych opłat, przez ponad miesiąc. W otwartym oknie znalazły się stacje z serialami i filmami, programami rozrywkowymi oraz treściami dla dzieci.

Polsat Box ogłosił dziś start nowej promocji – na wiosnę udostępnia „otwarte ono”, czyli darmowy dostęp do kanałów telewizyjnych, które poza czasową akcją są płatne. Maksymalna liczba dostępnych w ten sposób kanałów wynosi 25, choć zależy od pakietu.

Od dziś klienci Polsat Box w zależności od posiadanego pakietu otrzymają w promocji dostęp do następujących stacji:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN HD, AXN White, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, Kino Polska, Kino TV, Paramount Network, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, Warner TV,

13 Ulica, AMC, AXN HD, AXN White, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, Kino Polska, Kino TV, Paramount Network, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, Warner TV, rozrywkowo-lifestylowe: E! Entertainment, MTV Polska, TVN Turbo,

E! Entertainment, MTV Polska, TVN Turbo, dla dzieci i młodzieży: Cartoonito, Cartoon Network, Nick Jr., Nickelodeon, NickToons, TeenNick,

Cartoonito, Cartoon Network, Nick Jr., Nickelodeon, NickToons, TeenNick, dokumentalne: History 2, National Geographic HD.

Kanały udostępnione w otwartym oknie abonenci Polsat Box mogą oglądać do 7 maja. Znajdą je także w Polsat Box Go w ramach posiadanego przez siebie dostępu do serwisu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box