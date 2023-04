SkyShowtime za pół ceny. Zostały ostatnie dni promocji

Zbliża się koniec promocji na start ogłoszonej przez SkyShowtime – czyli subskrypcji za pół ceny na zawsze. Od przyszłej środy będzie już obowiązywać standardowa kwota.

Serwis streamingowy SkyShowtime wystartował w Polsce w walentynki, 14 lutego 2023 r. Od początku postanowił grać ceną, co ma sens na mocno nasyconym rynku usług streamingowego wideo. SkyShowtime ustalił regularną cenę subskrypcji na niższym poziomie niż konkurencja – czyli 24,99 zł. Żeby jednak wzmocnić efekt, tuż po debiucie serwis zaproponował promocję na dostęp za pół ceny – za 12,49 zł. Co ważne, wybór tej oferty pozwala na skorzystanie z obniżonej ceny na zawsze, czyli w praktyce – tak długo, jak kontynuowana będzie subskrypcja.

SkyShowtime za pół ceny już się kończy

Ta okazja już się kończy, o czym SkyShowtime przypomina w e-mailach do użytkowników, którzy zainteresowali się ofertą, ale nie zdecydowali na subskrypcję. Promocja obowiązuje tylko do 11 kwietnia, czyli do przyszłego wtorku, do godz. 23:59. Kto nie wykupi do tego dnia dostępu do oferty za 12,49 zł miesięcznie, później będzie musiał liczyć się z opłatą 24,99 zł.

Co ważne, z promocyjnej okazji można skorzystać tylko na stronie https://www.skyshowtime.com/pl, za to nie jest to możliwe w aplikacjach na telewizory czy urządzenia mobilne – w nich naliczana jest pełna kwota 24,99 zł. Promocja obejmuje wyłącznie subskrypcje miesięczne.

Oferta dotyczy wyłącznie nowych subskrybentów. Jeżeli więc ktoś zdecydował się w lutym na ofertę i z jakiegoś powodu zdążył już z niej zrezygnować, to nie będzie mógł skorzystać.

SkyShowtime daje dostęp do biblioteki filmów i seriali, która tworzą połączona oferta Universal Pictures i Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios oraz Peacock.

Startowa oferta serwisu jest cały czas uzupełniana, a w bibliotece pojawiają się nowe produkcje. Dziś SkyShowtime zapowiedział, że w czerwcu dostępny będzie drugi sezon wyprodukowanego przez CBS Studios serialu „Star Trek: Strange New Worlds”. We wcześniejszych zapowiedziach pojawił się także serial „Fatal Attraction”, remake kultowego thrillera psychologicznego z lat 80, a kwietniową ramówkę uzupełniają takie produkcje, jak „Grease: Rise of the Pink Ladies”, którego akcja toczy się cztery lata przed fabułą kultowego filmu Grease, a także kontynuacja seriali „Law&Order”, „Mayor of Kingstown” czy „Rabbit Hole”.

Źródło zdjęć: SkyShowtime, mockuper.net

Źródło tekstu: wł., SkyShowtime