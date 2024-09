Liga Mistrzów w Play: zamieszanie wokół oferty i dezinformacja

Ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów UEFA. Jeden z fanów tych najważniejszych piłkarskich rozgrywek Starego Kontynentu, w których mierzą się najlepsze ligowe drużyny Europy, chciał mieć dostęp do transmisji z meczów w ramach telewizji Play. Coś jednak nie wyszło.

Sytuacja wokół dostępności Ligi Mistrzów w ofercie Play wywołała małe poruszenie w serwisie X. Użytkownik tej platformy o imieniu Piotr podzielił się swoją frustracją związaną z wprowadzającymi w błąd informacjami od konsultantów Play. Inni użytkownicy również zgłaszają problemy z uzyskaniem jasnej odpowiedzi na temat możliwości oglądania transmisji rozgrywek najlepszych piłkarskich drużyn Europy.

No mówiłem, oni sami nie wiedzą co mają, przy podpisywaniu umowy też mnie zapewniali że będzie Liga mistrzów. Jeszcze co najlepsze omawiając warunki sam mi chłop zaproponował czy nie chce wymienić Polsatu na Canal+ żeby mieć ligę mistrzów.