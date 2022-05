Netflix: jaki film na weekend? 14 - 15 maja 2022

Co nowego pojawiło się w tym tygodniu w serwisie Netflix? Chętnie zaprezentujemy najciekawsze premeiry filmów i seriali.

Pierwszym polecanym filmem jest Powrót do liceum. Nasza bohaterka w liceum zapadła w śpiączkę. Wszystko to przez katastrofalny wypadek na pokazie cheerleaderek. Teraz ma 37 lat, obudziła się i chce spełnić swoje marzenie z liceum: zostać królową balu. No cóż, spełnianie marzeń to zawsze dobra sprawa. Szczególnie jak zabrano komuś połowę młodości. Powodzenia, przyszła królowo!

Ghost in the Shell (a właściwie Koukaku Kidoutai) to jedna z najbardziej znanych klasycznych serii anime. Doczekała się też ona kilku wersji alternatywnych czy kontynuacji. Zwykle wychodziły one... słabo. Niestety. Serial Netfliksa Ghost in the Shell: SAC_2045 wcale nie był wyjątkiem. Nieco lepiej jednak wygląda film Ghost in the Shell: SAC_2045 Zrównoważona wojna będący właściwie kompilacją serialu. Jest też kilka dodatkowych scen. Jesteście fanami właściwego Ghost in the Shell? Obejrzyjcie i oceńcie. Ostrzegamy, niestety nie jest 2D.

Wolicie coś, co wydarzyło się naprawdę? Polecamy liczący sześć odcinków serial 42 dni w mroku. W chilijskim mieście, podczas medialnej burzy i śledztwa policji, kobieta prowadzi desperackie poszukiwania zaginionej siostry. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Ostatnia pozycja to ekranizacja przygód rodem z książek sensacyjnych. Dokładnie chodzi o serial Prawnik z lincolna. Ma on dziesięć odcinków. Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł