Koniec ze współdzieleniem kont. Popularny serwis idzie w ślady Netflixa

Serwis streamingowy Max, wcześniej znany jako HBO Max, idzie w ślady Netflixa i Disney+. Współdzielenie kont będzie zakazane.

Max to, obok Netflixa, Disney+ i Prime Video, jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Według ostatnich danych z JustWatch zajmuje on w naszym kraju 2. miejsce pod względem generowanego ruchu. Jednak wielu użytkownikom może się nie spodobać to, że serwis zamierza zakazać współdzielenia kont.

Max zabrania współdzielenia kont

Netflix jako pierwszy wypowiedział wojnę współdzieleniu kont. Oburzenie wielu osób było duże. W komentarzach czy mediach społecznościowych było mnóstwo komentarzy o porzuceniu Netflixa. Jednak w praktyce wypowiedzenie tej wojny okazało się strzałem w dziesiątkę. Serwis zanotował wzrost liczby użytkowników, więc nic dziwnego, że rywale idą w tym samym kierunku.

Walkę ze współdzieleniem kont zapowiedział już Disney, a teraz do tego grona dołącza Warner. Bros Discovery ze swoim serwisem Max (wcześniej HBO Max). JB Perrette, który w firmie jest odpowiedzialny właśnie za streaming, zapowiedział, że już niedługo współdzielenie kont będzie zabronione także u nich.

A ograniczenie udostępniania haseł — które oczywiście Netflix wdrożył z ogromnym powodzeniem — będziemy robić od końca tego roku do 2025 r., Co jest dla nas kolejną szansą na wzrost. Jestem świadomy, że nie możemy przesadzić, bo widzisz sukces Netflixa, ale Netflix był na rynku 17 lat. Oznacza to, że ludzie przez 17 lat dzielili się hasłami.

- powiedział JB Perette.

JB Perette zdaje sobie sprawę, że oni na rynku streamingowym są dopiero od kilku lat i nie znajdują się w tej samej skali działalności, co Netflix. Pomimo tego uważa, że jest to dla nich szansa na dalsze wzrosty.

Źródło zdjęć: Hamara / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag