Korzystasz z darmowego GeForce Now? To nie będziesz zadowolony

NVIDIA poinformował o ważnej zmianie dla użytkowników darmowej wersji usługi GeForce Now. Jeśli jesteś w tym gronie, to raczej nie będziesz zadowolony.

GeForce Now to zyskująca na popularności usługa grania w chmurze. Jej ogromną zaletą jest integracja między innymi ze Steamem, GOG, Epic Games Launcher oraz Ubisoft Connect, dzięki czemu korzystamy z już posiadanych gier. Poza tym można z niej korzystać za darmo, chociaż z pewnymi ograniczeniami. No i właśnie darmowa wersja przejdzie pewną zmianę, która zapewne nie spodoba się użytkownikom.

GeForce Now z reklamami

NVIDIA wysłała do użytkowników darmowej wersji GeForce Now informację o niewielkiej, ale jednak ważnej zmianie. Usługa, już po wybraniu gry, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem, zacznie wyświetlać nie dłuższe niż 2-minutowe reklamy. Te będą pojawiały się tylko i wyłącznie przed rozgrywką i nie będą wpływały na samą grę.

NVIDIA twierdzi, że ta niewielka zmiana pomoże zapewnić stałą pomoc techniczną dotyczącą bezpłatnej usługi. Poza tym firma przewiduje, że wprowadzenie reklam z czasem zmniejszy średni czas oczekiwania na rozpoczęcie sesji w przypadku użytkowników darmowego pakietu.

Co ważne, zmiana dotyczy tylko i wyłącznie darmowych kont. Użytkownicy płatnych planów Priority oraz Ultimate nie zobaczą żadnych reklam i będą mogli korzystać z GeForce Now w identyczny sposób, jak dotychczas. Dla nich nic się nie zmienia.

Zmiana wchodzi w życie od 5 marca (wtorek).

