2XKO to nowa bijatyka Riot Games w świecie LoL-a. Znamy szczegóły

2XKO to nowa bijatyka Riot Games w świecie League of Legends. Gra wcześniej znana była jako Project L. Już wiemy, kiedy zadebiutuje.

Od dawna wiadomo, że Riot Games pracuje nad nowymi grami w uniwersum League of Legends. Jedną z nich jest bijatyka, która wcześniej była znana jako Project L. Ta nazwa już nie obowiązuje. Teraz to 2XKO. Wiemy też, kiedy jest planowana premiera produkcji.

2XKO, czyli bijatyka League of Legends

Riot Games ujawniło, że jeszcze w tym roku rozpoczną się testy sieciowe gry. Każdy może się do nich zapisać pod tym adresem. Natomiast pełna premiera zaplanowana jest na 2025 roku. Gra zostanie wydana na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, więc dostępna będzie na wszystkich najpopularniejszych platformach. Co prawda nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale 2XKO prawdopodobnie będzie produkcją z gatunku free-to-play z dostępnymi mikropłatnościami.

Skąd nazwa 2XKO? Wzięła się ona z tego, że pojedynki będziemy toczyć 2v2. Nawet grając solo, będziemy wybierać dwie postacie, między którymi w każdej chwili da się przełączyć, tworząc ciekawe kombinacje ciosów. Natomiast KO to oczywiście skrót od knockout. Stąd właśnie nazwa 2XKO. Wśród grywalnych postaci na pewno będą: Darius, Ahri, Yasuo, Illaoi oraz Ekko, ale oczywiście nie jest to pełna lista.

Nad grą pracuje wielu specjalistów z dziedziny bijatyk, więc 2XKO zapowiada się jako mocna konkurencja dla Tekkena, Mortal Kombat czy Street Fightera.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Riot Games

Źródło tekstu: Riot Games