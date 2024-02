Koniec niepewności. DLC do Elden Ringa ze zwiastunem i datą premiery

Fani Elden Ringa w końcu doczekali się informacji na temat nadchodzącego rozszerzenia. Shadow of the Erdtree pojawi się już za kilka miesięcy.

Premiera Elden Ringa odbyła się 25 lutego 2022 roku, czyli niemal dwa lata temu. Jeszcze przed premierą pojawiały się obawy, gdyż produkcja łamała liniową konwencję, do której przyzwyczaiły fanów gry z serii Dark Souls. Jednak Elden Ring szybko okazał się hitem na skalę światową i zapracował sobie na tytuł gry roku. Fani od dawna wyczekiwali wieści o nadchodzącym rozszerzeniu i wreszcie otrzymali zwiastun oraz datę premiery.

Shadow of the Erdtree z datą premiery

Na razie nie wiele wiadomo o czym dokładnie będzie Shadow of the Erdtree. Potwierdziło się natomiast, że ważną rolę w fabule dodatku odegra Miquella, brat bliźniak doskonale znanej wszystkim fanom Maleni, uznawanej za jednego z najtrudniejszych bossów w całym Elden Ringu.

Na zwiastunie zaprezentowano kilku nowych bossów, zestawów ekwipunku oraz czarów. Wyjawiono też datę premiery dodatku, która odbędzie się 21 czerwca 2024 roku. Dodatek będzie można kupić osobno lub w pakiecie z podstawową wersją gry. Co więcej, pojawi się on zarówno w cyfrowym, jak i fizycznym wydaniu.

Shadow of the Erdtree już teraz można kupić w ramach przedsprzedaży. Edycja kolekcjonerska zawiera ciekawe dodatki, takie jak mierząca 46 centrymetry figurka Messmera, 40-stronicowa książka z obrazami oraz oficjalny soundtrack. Dodatek Shadow of the Erdtree został wyceniony na 169 złotych (Steam).

