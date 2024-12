Wielki hit Marvela zaskoczył fanów. To nie jest zwykły zwiastun

Już niebawem na ekrany wkroczy "Kraven Łowca", jeden z największych przeciwników Spider-Mana. Tym razem, człowieka o nadludzkich siłach, zobaczymy w roli głównego bohatera.

Na YouTubie pojawił się właśnie ośmiominutowy klip z wyczekiwanej produkcji - "Kraven Łowca". To osiem minut, które są właściwie pokazem siły Kravena. To dowód na to, że twórcy nie boją się mocnych scen, a całość jest utrzymana w mrocznym i realistycznym tonie. Jest duża szansa, że film okaże się lepszy niż "Moribus" oraz "Madame Web".

Zamiast zwiastunu, 8 minut z filmu

Do dość interesujące, że Sony Pictures, zamiast kolejnego zwiastuna, zdecydowało się udostępnić całą scenę ze swojego najnowszego filmu. Dzięki temu, widzowie mają okazję obejrzeć aż 8 minut "Kravena Łowcy" jeszcze przed premierą. Możemy zobaczyć na własne oczy jak Aaron Taylor-Johnson mówi po rosyjsku, bije złoczyńców i wydostaje się z więzienia oraz zrzuca z siebie koszulę, by zaprezentować wszystkim umięśnione ciało, jak na postać z Marvela przystało.

Film Marvela od Sony

Sony Pictures, które ma prawa do ekranizacji postaci z komiksów o Spider-Manie, utworzyło własne uniwersum filmowe Sony's Spider-Man Universe (SSU). W jego ramach powstały już trzy filmy o Venomie, "Moribus" i "Madame Web". Na 13 grudnia zaplanowana jest premiera "Kravena Łowcy".

