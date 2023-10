El Clãsico w Polsat Box Go. Wielki powrót Lewandowskiego?

Najbardziej wyczekiwane spotkanie przez wszystkich fanów piłki nożnej. El Clãsico, czyli bezpośrednia rywalizacja najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów FC Barcelony z Realem Madryt. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 28 pażdziernika o godz. 16:15, a dostępne będzie na kanale Eleven Sports w pakiecie Polsat Box Go Sport, także w jakości 4K. W niedzielny wieczór emocjonujące spotkania w hiszpańskiej oraz włoskiej piłce nożnej.

Rywalizacja piłkarzy FC Barcelony i Realu Madryt od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię kibiców na całym świecie. To nie tylko dwa najbardziej utytułowane kluby w Hiszpanii, ale również potęgi światowego futbolu. Do gry na to spotkanie powinien wrócić kontuzjowany przed 3 tygodniami Robert Lewandowski, a także wracający do zdrowia Frenkie de Jong czy Raphinia. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Olimpijskim w ramach 11. kolejki rozgrywek ligowych.

Mecz o fotel lidera?

„Królewscy” zajmują pierwsze miejsce w tabeli, a broniąca tytułu mistrzowskiego Barça ma o punkt mniej i jest trzecia. To oznacza, że stawką ich spotkania będą ważne punkty w kontekście walki o pozycję lidera LA LIGA EA SPORTS.

To niezwykłe sportowe wydarzenie zainauguruje o godzinie 13:00 studio na kanale Eleven Sports 1 ze znakomitymi sportowymi ekspertami, a gwizdek rozpoczynający mecz zabrzmi o godzinie 16:15. Mecz można oglądać także na kanale Eleven Sports 4K dostępnym w pakiecie Polsat Box Go Sport na wybranych modelach Smart TV, a także za pośrednictwem przystawek Android TV i Apple TV.

Nie tylko La Liga. W Serie A również robi się gorąco

W niedzielny wieczór kolejne emocjonujące spotkania, lecz tym razem we Włoszech. Aktualny lider tabeli podejmie na swoim stadionie AS Roma, drużynę Jose Mourinho, spisującą się w tym sezonie poniżej oczekiwań. W drugim hicie kolejki, drużyna Piotra Zielińskiego, SSC Napoli zmierzy się zespołem AC Milan, w którym wyróżniającą się postacią jest Rafael Leao. Oba mecze mogą zadecydować o wyglądzie tabeli Serie A na szczycie.

Serie A — najważniejsze transmisje:

• Inter Mediolan – AS Roma (Nicola Zalewski), niedziela, 29 października, 18:00, Eleven Sports 1 (studio od 17:00)

• SSC Napoli (Piotr Zieliński) – AC Milan, niedziela, 29 października, 20:45, Eleven Sports 1 (studio od 20:00)

20 kanałów sportowych w Polsat Box Go

Najważniejsze wydarzenia sportowe w Polsat Box Go można oglądać na żywo – w pakiecie Polsat Box Go Sport oferującym 20 kanałów sportowych – i na wielu urządzeniach: komputerach, smartfonach, tabletach, wybranych modelach Smart TV, za pośrednictwem przystawek Android TV, Apple TV czy Amazon Fire TV. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Zobacz: Wiemy, kto napisze scenariusz do gry Iron-Man. Pracował dla Marvela

Zobacz: Netflix dokręca śrubę. Zmieni ofertę, bo klienci mają za dobrze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne