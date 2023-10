Wiemy, kto napisze scenariusz do gry Iron-Man. Pracował dla Marvela

Już we wrześniu 2022 roku, po licznych plotkach, Electronic Arts zapowiedziało, że pracuje nad grą Iron-Man. Za produkcję będzie odpowiadać studio EA Motive, które ma na swoim koncie między innymi remake Dead Space czy też Star Wars Squadrons. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto napisze scenariusz.

Dołączeniem do EA Motive pochwalił się Ryan North, który znany jest z komiksowej serii The Unbeatable Squirrel Girl dla Marvela oraz Dinosaur Comics. Przyznał on, że stworzy scenariusz do gry Iron-Man. Oczywiście nie będzie on jedynym scenarzystą, a jedynie częścią większego zespołu, ale zapewne będzie miał duży wpływ na ostateczny kształt fabuły.

It's no secret that I love Iron Man and have written my heart out for Tony Stark every chance I've had. So I'm PRETTY STOKED to say I'm part of the writing team on the upcoming IRON MAN game from @MotiveStudio !



P.S.: you are not ready for how amazing this game is going to be :0 pic.twitter.com/uXDOjJsvMH