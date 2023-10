Nvidia prezentuje listę nowych gier w usłudze GeForce NOW

Nvidia, jak co tydzień, poinformowała o nowych produkcjach, które poszerzą już i tak obszerną bibliotekę GeForce NOW. Wśród nowych gier znalazł się również budowniczo-ekonomiczny hit, który dopiero co miał premierę.

NVIDIA poinformowała o kolejnych 11 grach dołączających do biblioteki usługi GeForce NOW. Gracze mogą strumieniować od tego tygodnia takie tytuły jak Cities: Skylines II, Ghostrunner 2 czy State of Decay 2: Juggernaut Edition.

Do chmury zmierza również Alan Wake 2, wyczekiwana kontynuacja survival horroru od Remedy Entertainment, a także seria Dishonored.

GeForce NOW. 11 nowych gier w tym tygodniu

Zbuduj miasto od podstaw i przekształć je w kwitnącą metropolię swoich marzeń w kontynuacji strategii od studia Paradox. Dzięki zaawansowanej symulacji i dynamicznej gospodarce możesz budować w Cities: Skylines II bez ograniczeń, a z subskrypcją Priority lub Ultimate masz przewagę nad kontami darmowymi w postaci dłuższych sesji gry.

Paradox oferuje również miesięczny abonament GeForce NOW Priority dla pierwszych 100 000 osób, które zakupią grę. Odwiedź stronę Cities: Skylines II i uzyskaj więcej informacji.

W tym tygodniu biblioteka GeForce NOW poszerza się o następujące tytuły:

Cities: Skylines II (od 24 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Ripout (od 24 października w Steam)

Ghostrunner 2 (od 26 października w Steam)

Cricket 22 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Ghostwire: Tokyo (Steam, Epic Games Store, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

The Gunk (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Kill It With Fire (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

State of Decay 2: Juggernaut Edition (Steam, Epic Games Store, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Totally Accurate Battle Simulator (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Vampire Survivors (Steam)

