Yanosik odpala swoje radio

Radio Yanosik to nowa platforma stworzona przez twórców popularnej w Polsce aplikacji dla kierowców. Radia można słuchać w trasie, ale również poza nią.

Takiego Yanosika jeszcze nie znasz

O tym, że aplikacja Yanosik dynamicznie się rozwija, jest ostatnio wszędzie głośno. Nowości pojawiają się na każdym kroku, a ich celem jest odpowiedzieć na wszystkie potrzeby użytkowników. Yanosik jest bardzo popularny wśród polskich kierowców, średnio miesięcznie korzysta z niego ponad 2 mln użytkowników, a do systemu trafia nowe zgłoszenie co 2 sekundy.

Aplikacja stanowi ogromną pomoc w trasie dla zmotoryzowanych Polaków, ale już nie tylko. Aktualnym celem marki Yanosik jest bycie najlepszym przyjacielem kierowcy. Także poza czasem spędzonym w samochodzie.

Naszym założeniem jest, by każdy kierowca myśląc “samochód”, od razu pomyślał również o Yanosiku, w którym znajdzie wsparcie dla wszystkich swoich potrzeb, takich jak znalezienie serwisu na przegląd, sprawdzenie cen paliw na stacjach, kupno lub sprzedaż auta, a nawet wykupienie polisy OC. To, że Yanosik jest doskonałym towarzyszem w trasie, wie już każdy jego użytkownik. A my obecnie zachęcamy również do poznania nowej strony Yanosika, jako wsparcia również po zaparkowaniu swojego auta.

– powiedział Adam Tychmanowicz, twórca Yanosika

Aplikacja Yanosik oferuje obecnie wiele funkcji, które mają pomóc kierowcy w różnych sytuacjach. Można tu skorzystać na przykład z darmowej platformy ogłoszeń motoryzacyjnych i sprzedać swoje auto na Autoplac.pl, znaleźć rzetelnego mechanika, któremu powierzy się naprawę pojazdu, czy wyjeździć zniżkę na OC w YU!, dzięki właściwemu stylowi jazdy. A teraz twórcy Yanosika dodali do tego radio.

Radio Yanosik powstało z tego samego powodu, co znana nam wszystkim aplikacja Yanosik – aby nieść pomoc kierowcom. Aplikacja ostrzega kierowców o różnych zagrożeniach na drodze, natomiast radio Yanosik, które jest dostępne w aplikacji, umila podróż, przekazuje wiedzę oraz ciekawostki z zakresu motoryzacji i również informuje o najważniejszych zdarzeniach drogowych. Naszej stacji radiowej można słuchać nie tylko będąc w trasie podczas korzystania z aplikacji Yanosik. Stworzyliśmy również stronę internetową, która umożliwia słuchanie ulubionej muzyki, podcastów i audycji podczas pracy, w domu i w każdym innym miejscu, w którym mamy dostęp do internetu. Zależało nam na tym, aby Yanosik mógł towarzyszyć każdemu, dosłownie wszędzie.

– wyjaśnił twórca Yanosika

Radio, które tworzymy powstaje wyłącznie z miłości ludzi do radia. Wszyscy twórcy, zarówno ci występujący na antenie jak i ci, którzy tworzą je z drugiej strony, mają je bardzo mocno zakotwiczone w sercu i co niemniej ważne, wszyscy radia słuchamy. Dodatkowym napędem jest to, że każda i każdy z nas bardzo mocno lub po prostu bardzo, kochamy motoryzację, podróże i przygodę. Oferta programowa jest bogata i nie planujemy na tym poprzestać, jednak karty będziemy odsłaniać powoli.

– dodał Rafał Waszkiewicz, dyrektor generalny radia Yanosik oraz szef anteny/dyrektor programowy

Radio Yanosik na trasę i nie tylko

Użytkownicy Yanosika znajdą radio na ekranie głównym aplikacji. Wystarczy włączyć je za pomocą ikony trójkąta. Poza samochodem można też wejść na stronę www.radioyanosik.pl i włączyć odtwarzacz. A czego można tam posłuchać?

Pragniemy, aby aplikacja Yanosik wraz z radiem Yanosik sprawiła, że kierowcy i pasażerowie dotrą do celu bezpiecznie oraz w przyjemnej atmosferze. Od strony muzycznej słuchacze mogą się spodziewać, że zaserwujemy zarówno współczesne przeboje, jak i największe hity z lat 90-tych. Nie zabraknie także autorskich audycji z rockowym pazurem. Poza muzyką prowadzący zabiorą kierowców w podróż po świecie motoryzacji, będą przekazywać aktualne porady związane z przepisami czy dbaniem o pojazd. Ciekawym i świeżym pomysłem na rynku jest wprowadzenie audycji naszych felietonistów, którzy będą opowiadać o bezpieczeństwie, nowościach technologicznych, sporcie, wyprawach i bieżących wydarzeniach. Poza tym wszystkim, w radiu Yanosik każdy słuchacz będzie mógł głosować na swoje ulubione utwory, co spowoduje, że trafią na specjalną TOP listę “Najlepsza 20” i będą puszczane w radiu znacznie częściej.

– poinformował Adam Tychmanowicz

Radio Yanosik ma być przyjacielem kierowcy, ze świetnie dobraną muzyką do jazdy, ciekawą ramówką i głosami, które umilą każdą podróż. Oprócz audycji na antenie radia znajdziecie codzienną listę przebojów, na którą można głosować poprzez aplikację. Mamy nadzieję, że będzie to świetna zabawa! Dodatkowo każdy z emitowanych u nas utworów będzie można po prostu „polubić” jednym kliknięciem. Radio Yanosik będzie swoistym muzycznym wehikułem czasu - podróżować będziemy od lat 80. nie tylko do współczesności, albowiem jak w filmie „Podróż do przyszłości” sięgniemy po debiutantów i utwory, które dopiero staną się radiowymi hitami. A odpowiadając na pytanie “jakie będzie radio Yanosik?”, mogę powiedzieć, że stacja będzie zawsze na czasie, będzie dbać o bezpieczeństwo, przekazywać aktualne informacje o stanach dróg, korkach i problemach na trasie i mocno stawiać na kontakt ze słuchaczem.

– powiedział Hubert Augustyniak, dyrektor muzyczny i prezes radia Yanosik

Zaskoczeń będzie dużo, nie tylko tych na antenie ale także w sferze funkcjonalności, których do tej pory nie było nigdy w żadnym radiu. Energetyczne poranki, zabawne, ale i pełne treści, pasma dzienne, audycje autorskie, codzienna lista przebojów, serwisy drogowe oraz najlepsza muzyka sprawią, że Radio Yanosik od pierwszego dnia będzie jak "stary, dobry kumpel". Bez polityki, bez napinki, ale z dużym naciskiem na bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że naprawdę, bardzo opłaci się słuchać radia Yanosik.

– podsumował Rafał Waszkiewicz

Głosem radia Yanosik został Piotr Fronczewski.

Radio Yanosik i własne komunikaty

Yanosik działa w oparciu o społeczność kierowców, którzy za jego pośrednictwem, dzielą się informacjami z trasy, na przykład dodając zgłoszenia o wypadkach, remontach, kontroli policji i innych. Okazuje się, że w przypadku yanosikowego radia również będą mogli dodawać własne wiadomości, które zostaną odczytane w czasie trwania audycji.

Po rozwinięciu usługi w aplikacji Yanosik lub za pomocą playera, będzie można napisać własną wiadomość i przesłać ją do prowadzących daną audycję.

Chcieliśmy, aby nasi słuchacze mieli również moc sprawczą w radio Yanosik i stworzyliśmy dla nich specjalny box, w którym mogą wpisać swoją wiadomość do innych słuchaczy, np.: o ważnym wydarzeniu na trasie, korkach czy wypadku albo po prostu z pozdrowieniami dla kogoś bliskiego. Prowadzący audycję odczytają tę treść wiadomości innym słuchaczom.

– powiedział Adam Tychmanowicz, twórca Yanosika

Źródło zdjęć: Shutterstock, Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik