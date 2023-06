Epic Games Store rozdaje gry. To produkcja myśliwska i D&D

Epic Games Store ponownie rozdaje gry wideo. Tym razem możemy spodziewać się wielu pomyślnych łowów z produkcją myśliwską theHunter: Call of the Wild.

Jak co czwartek, Epic Games Store udostępnia swoim klientom darmowe gry. W tym tygodniu ponownie możemy liczyć na dwie produkcje. Przypomnijmy, że tydzień temu sklep bezpłatnie rozdawał platformówki z serii Guacamelee!, wypełnione po brzegi akcją i meksykańskim folklorem.

Idle Champions of the Forgotten Realms i the Hunter: Call of the Wild za darmo w Epic Games Store

W tym tygdoniu Epic Games Store ponownie rozdaje dwa prezenty. Pierwszym z nich jest paczka przedmiotów do gry Idle Champions of the Forgotten Realms, sygnowanej znakiem Dungeons & Dragons. Jak sama nazwa wskazuje jest to produkcja typu Idle, czyli z grubsza przechodzi się sama, a rolą gracza jest co jakiś czas wejście i ulepszenie jednostek. W tej produkcji możemy skomponować drużynę z postaci pochodzących z różnych uniwersów D&D.

Drugą darmową produkcją jest theHunter: Call of the Wild, czyli gra, w której wcielamy się w wytrawnego myśliwego. Wybieramy mapę, na której chcemy rozpocząć polowanie, bierzemy w rękę broń i szukamy zwierząt. Każda lokacja posiada własną unikatową florę i faunę.

Wspomniane gry można odebrać już dzisiaj od godziny 17:00. Epic Games Store wyjawił od razu, czego możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu. Na razie wymieniono jedną produkcję, którą jest The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, gra RPG z turową walką, w której sterujemy grupą żądnych przygód awanturników.

Zobacz: GeForce NOW - 10 nowych gier jeszcze w tym tygodniu

Zobacz: Fate/Samurai Remnant - popularne uniwersum powraca w nowej grze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store