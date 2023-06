GeForce NOW - 10 nowych gier jeszcze w tym tygodniu

GeForce NOW ponownie rozszerza bibliotekę gier, w które będziemy mogli zagrać metodą strumieniowania treści. Już wkrótce usługę zasili 10 gier.

Usługa GeForce NOW jest popularna wśród graczy, którzy uważają, że wydatek co najmniej kilku tysięcy na gamingowy sprzęt im się nie kalkuluje. Zamiast tego wybierają subskrypcję, która pozwala im na zagranie w najnowsze gry wideo bez konieczności posiadania mocnego komputera. Teraz do i tak szerokiej oferty GeForce NOW dołączają kolejne gry.

GeForce NOW - aż 10 nowych gier

Już wkrótce usługa GeForce NOW zostanie wzbogacona o kolejne produkcje. Wśród nich nie zabraknie kultowej strategii czasu rzeczywistego Age of Empires III: Definitive Edition. W grze rozwijamy własne imperium w Europie, obu Amerykach lub Azji. Tytuł pozwala zanurzyć się w kampaniach razem z dodatkowymi trybami, historycznymi bitwami i misjami wyzwań The Art of War. Nie możemy zapominać również o dwóch nowych, potężnych cywilizacjach – Szwedach i Inkach.

Oto Pełna lista gier, które do końca tygodnia pojawią się w usłudze GeForce NOW:

Aliens: Dark Descent (od 20 czerwca w Steam)

Trepang2 (od 21 czerwca w Steam)

Forever Skies (od 22 czerwca w Steam)

Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

A.V.A Global (Steam)

Bloons TD 6 (Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

Layers of Fear (Steam)

Park Beyond (Steam)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (Steam)

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne