TIDAL ma nowe subskrypcje. HiFi kosztuje tylko 19,99 zł miesięcznie

TIDAL ma nową ofertę. Serwis oferuje teraz fanom muzyki dwa rodzaje subskrypcji, TIDAL HiFi i TIDAL HiFi Plus. Umożliwiają one słuchanie muzyki w wysokiej jakości oraz bezpośrednie wspieranie artystów.

Platforma muzyczno-rozrywkowa TIDAL ogłosiła szereg aktualizacji interesujących zarówno dla użytkowników, jak i samych artystów. Dzięki nim serwis chce przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego przemysłu muzycznego, w którego centrum znajdują się twórcy oraz fani muzyki. Zmiany objęły między innymi ulepszenia obu poziomów subskrypcji, możliwość wsparcia ulubionych twórców i tantiemy, o których decydują fani.

Dzięki wprowadzonym zmianom użytkownicy TIDAL na całym świecie będą mogli cieszyć się muzyką w jeszcze pełniejszy sposób. TIDAL rozszerza też swoje wsparcie dla artystów z bardziej transparentnymi warunkami płatności, dzięki czemu fani sami zadecydują, którego artystę chcą wesprzeć. Cieszymy się, że możemy współpracować z muzykami na całym świecie, aby rozwijać nasze narzędzia, pomagające im tworzyć na własnych warunkach i dalej się rozwijać.

– powiedział Lior Tibon, TIDAL COO

TIDAL HiFi już za 19,99 zł miesięcznie

TIDAL oferuje teraz fanom muzyki dwa rodzaje subskrypcji: TIDAL HiFi i TIDAL HiFi Plus. Oba pakiety są dostępne we wszystkich 61 krajach na całym świecie, w których obecny jest TIDAL. Wszyscy subskrybenci mają dostęp do tego samego katalogu, zawierającego ponad 80 milionów utworów, filmów i starannie wyselekcjonowanych playlist.

TIDAL HiFi za 19,99 zł miesięcznie zapewnia nielimitowany dostęp do dźwięku w jakości HiFi. Dzięki tej subskrypcji użytkownicy mają dostęp do funkcji offline, a także TIDAL Connect i Moja Aktywność, które zapewnia indywidualnie dobrane treści i podsumowania.

TIDAL HiFi Plus za 39,99 zł miesięcznie oferuje wszystko to, co opcja HiFi, a dodatkowo umożliwia bezpośrednie wspieranie swoich ulubionych twórców. HiFi Plus zapewnia także dostęp do takich formatów dźwięku, jak Dolby Atmos Music, Sony 360 Audio Recordings czy Master Quality Authenticated (MQA), jak również wcześniejszy dostęp do ekskluzywnych ofert oraz funkcji, które będą wprowadzane w przyszłości.

Nowe sposoby wspierania artystów

TIDAL informuje, że na pierwszym miejscu stawia transparentne działanie oraz prawa artystów. Nowe funkcje serwisu, które mają to umożliwić to:

Płatności trafiające bezpośrednio do twórców: TIDAL uruchomił miesięczne płatności bezpośrednie na rzecz wykonawców. Program ten ma zapewnić artystom dostęp do dodatkowych środków, które trafią do nich wprost od największych fanów będących użytkownikami serwisu TIDAL. Każdego miesiąca część opłaty za subskrypcję HiFi Plus będzie kierowana do najczęściej słuchanych artystów, których użytkownicy zobaczą w swoich aktywnościach. Ta płatność jest dodatkiem do tantiem należnych za streaming.

Tantiemy: od 2022 roku TIDAL zacznie stosować inne podejście do tantiem. W nowym modelu tantiemy przypisane abonentom HiFi Plus nie będą sumowane, lecz wypłacane na podstawie rzeczywistej aktywności poszczególnych użytkowników, w przeciwieństwie do praktykowanej w branży metody przydzielania środków do najpopularniejszych artystów, dzięki czemu fani zyskają możliwość rzeczywistego wsparcia ulubionych twórców i przyczynienia się do ich sukcesu.

TIDAL połączył siły z serwisami Square, Cash App i PayPal, aby zapewnić szybkie wypłaty dla artystów na całym świecie. Firma nawiązała również współpracę z dystrybutorami CD Baby, DistroKid, Equity Distribution, Stem, Symphonic, Tunecore i Vydia, by zapewnić artystom udostępniającym tam muzykę płynne otrzymywanie płatności poprzez rejestrację na platformie.

Wszyscy artyści muszą wyrazić zgodę na dostęp do bezpośrednich wypłat poprzez opcję bezpośredniej rejestracji po otrzymaniu zaproszenia od TIDAL-a lub za pośrednictwem jednego z partnerów dystrybucyjnych. TIDAL ma systematycznie poszerzać dostęp do programu w nadchodzących miesiącach, a informacje będą udostępniane artystom na stronie tidal.com/ForArtists.

TIDAL jest ze mną od samego początku, zapewniając wschodzącym artystom, takim jak ja, środki do realizacji mojej pasji. To świetnie, że nadal rozwijają swoją platformę, aby jeszcze bardziej wspierać artystów i ich fanów dzięki nowym funkcjom, takim jak płatności trafiające do twórców. TIDAL został założony przez artystów, więc ich potrzeby pozostają w centrum ich działań.

– powiedział Sam Austins, piosenkarz i autor tekstów

Więcej o platformie TIDAL można się dowiedzieć na stronie tidal.com. Tam też można kupić subskrypcję HiFi lub HiFi Plus.

