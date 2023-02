GOG z walentynkową promocją. Ponad 3300 gier taniej

GOG wystartował z promocją na walentynki. Z tej okazji kilka tysięcy tytułów zostało przecenionych. Część z nich nawet o 90%.

Każdy walentynki świętuje na swój sposób. Jedni umawiają się z drugimi połówkami na romantyczną kolację, inni zostają w domu i grają w grę. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, GOG przyszykował dla ciebie ciekawe promocje na klasyki i nie tylko.

GOG najciekawsze promocje walentynkowe

Aktualnie na platformie GOG trwa "We Love Games Sale", czyli promocja, w ramach, której ponad 3 tysiące gier zostało przecenionych, a znaczną część z nich można dostać taniej o 70, 80 lub nawet 90 procent. Aktualnym bestsellerem jest Heroes of Might and Magic 3, co nie jest żadnym zaskoczeniem, gdyż aktualnie klasyka można dostać za zaledwie 11,69 zł. Kto jeszcze nie ma tej gry w swojej bibliotece, ten ma doskonała okazję, by to nadrobić.

Inne ciekawe tytuły na promocji:

Phantom Doctrine Delujxe Edition - 21,69 zł

Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 36 zł

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 15,99 zł

Control Ultimate Edition - 50,69 zł

Vampire: The Masquerade - Bloodlines - 46,49 zł

Disco Elysium - The Final Cut - 35,79 zł

Europa Universalis IV - 31,79 zł

Promocje na platformie GOG potrwają do 20 lutego. Warto jednak co jakiś czas sprawdzać ofertę, gdyż czasem pojawiają się w niej nowe tytuły w niższej cenie. Niektóre gry mają swój własny licznik czasowy, więc wypadną z oferty promocyjnej nieco szybciej. Wszystkie promocje można sprawdzić na oficjalnej stronie GOG.

Źródło zdjęć: II.studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GOG