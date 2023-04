GeForce NOW Priority mocno przecenione. Do tego nowe gry w usłudze

Dla wszystkich zainteresowanych usługą GeForce NOW Nvidia rozpoczęła ciekawą promocję. Pakiet Priority na 6 miesięcy będzie sporo tańszy. Dodatkowo biblioteka zostanie poszerzona o kilka dodatkowych tytułów.

Nvidia poinformowała o ograniczonej czasowo promocji na 6-miesięczny abonament Priority w usłudze GeForce NOW. Do chmury dołączają także nowe gry, takie jak seria The Dark Pictures Anthology od Bandai Namco, F1 2021 od EA oraz Dead Island 2.

Nowe gry w usłudze i promocja na Priority

Dzisiaj startuje promocja, dzięki której 6-miesięczną subskrypcję abonamentu Priority można nabyć 40% taniej. Potrwa ona do 21 maja. Jest to idealna okazja dla osób, które chcą przetestować granie w chmurze lub po prostu chcą przedłużyć abonament w niższej cenie. W pakiecie Priority gracze otrzymują priorytetowy dostęp do serwerów GeForce NOW oraz pełne wsparcie dla technik RTX, czyniące rozgrywkę ultrarealistyczną. Wszystkie gry od studia Bandai Namco oraz EA, które dołączają do GeForce NOW w tym tygodniu, wykorzystują ray tracing.

Seria The Dark Pictures Anthology od Bandai Namco to cztery interaktywne horrory z wyjątkowymi postaciami i wciągającą fabułą. Każda z nich oferuje rozgałęziającą się historię i wiele zakończeń, a także wsparcie dla ray tracingu, co zapewni pełną imersję idealną na nocne maratony.

F1 2021 od EA również rozświetla tory wyścigowe za pomocą ray tracingu. Gracze znajdą się w środku emocjonującej akcji, zwłaszcza w fabularnym trybie Braking Point, który dostarcza emocjonujących wrażeń podczas rywalizacji na torze i poza nim.

Pełna lista tytułów debiutujących w tym tygodniu w usłudze GeForce NOW prezentuje się następująco:

Survival: Fountain of Youth (od 19 kwietnia w Steam)

Dead Island 2 (od 21 kwietnia w Epic Games Store)

F1 2021 (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

